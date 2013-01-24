العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- جهاز تحكم عن بُعد
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- سلك طاقة التيار المتناوب
- دليل البدء السريع
- كبل RS232
أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.
فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.
فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.
أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.
فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.
فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
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