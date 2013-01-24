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Signage Solutions شاشة D-Line

55BDL4510D/00
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    Signage Solutions شاشة D-Line

    55BDL4510D/00

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    أبهِر ضيوفك بشاشة للافتات الإعلانية أذكى وأسرع. فهي مزوّدة بميزة WiFi مضمنة وتم تصميمها لتشغيل تطبيقات Android، وهي تشكل المرحلة المقبلة في مسيرة تطوّر حلول اللافتات الإعلانية.

    Signage Solutions شاشة D-Line

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    أبهِر ضيوفك بشاشة للافتات الإعلانية أذكى وأسرع. فهي مزوّدة بميزة WiFi مضمنة وتم تصميمها لتشغيل تطبيقات Android، وهي تشكل المرحلة المقبلة في مسيرة تطوّر حلول اللافتات الإعلانية.

    اعرض المزيد من المحتوى

    أبهِر ضيوفك بشاشة للافتات الإعلانية أذكى وأسرع. فهي مزوّدة بميزة WiFi مضمنة وتم تصميمها لتشغيل تطبيقات Android، وهي تشكل المرحلة المقبلة في مسيرة تطوّر حلول اللافتات الإعلانية.

    Signage Solutions شاشة D-Line

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    أبهِر ضيوفك بشاشة للافتات الإعلانية أذكى وأسرع. فهي مزوّدة بميزة WiFi مضمنة وتم تصميمها لتشغيل تطبيقات Android، وهي تشكل المرحلة المقبلة في مسيرة تطوّر حلول اللافتات الإعلانية.

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      شاشة ذكية وسريعة مشغَّلة على مدار الساعة.

      • 55 بوصة
      • UHD ‏(3840 x‏ 2160)
      • 500 شمعة/متر مربع
      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      ميزة SmartPower لتوفير الطاقة

      يمكن التحكم في كثافة الإضاءة الخلفية وتعيينها مسبقًا بواسطة النظام لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة تصل لغاية 50%، مما يؤدي إلى توفير ملحوظ في تكاليف الطاقة.

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer

      حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        54,6  بوصة
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        138,7  سم
        دقة اللوحة
        3840 x‏ 2160
        الدقة المثلى
        3840‏ × 2160 @ 60 هرتز
        السطوع
        500  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        5000:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث
        دقة البكسل
        0,315 × 0,315 مم
        ألوان الشاشة
        ‎1,07 G مليار
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        تقنية اللوحة
        VA
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تحسين التباين الديناميكي
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 2)
        • USB 2.0 ‏(عدد 2)
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • HDMI 2.0 ‏(عدد 1)
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1680‏ × 1050، 60 هرتز
        • ‎1600 x 900‏، 60 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 1024، 60 هرتز
        • 1280‏ × 720، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 3840‏ × 2160، 30، 60 هرتز
        • 640‏ × 480، 60 هرتز
        • 800‏ × 600، 60 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 2160p،‏ 24، 30، 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1241,8  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        712,6  ملليمترًا
        تعيين العمق
        63,6  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        48,89  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        28,06  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        2.50  بوصة
        عرض الإطار الخارجي
        13,9 مم (إطار خارجي متساوٍ)
        وزن المنتج (لِبرة)
        36,60  رطل
        وزن المنتج
        16.6  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        400 (أفقي) x‏ 400 (عمودي) مم، M6

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DisplayPort
        • HDMI
        • RS232
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • RS232
        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل، سطوع منخفض
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية

      • الطاقة

        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        0.5 واط
        مأخذ كهربائي رئيسي
        100 ~ 240 فولت للتيار المتردد، 50 ~ 60 هرتز
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        120  واط
        الاستهلاك (الحد الأقصى)
        180 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        0 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        20 - 80% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        5 - 95% رطوبة نسبية (من دون تكثيف)

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • كبل RS232
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • سلك HDMI
        • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
        الحامل
        BM05922(اختياري)
        الملحقات المضمّنة
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • شعار Philips ‏(x1)
        • براغي
        • غطاء USB (عدد 1)
        • غطاء مفتاح طاقة التيار المتردد

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • MPEG
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • VP8

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الأسبانية
        • البولندية
        • التركية
        • الروسية
        • الإيطالية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CE
        • RoHS
        • BSMI
        • CB
        • FCC، الفئة أ
        • VCCI
        • CCC
        • وحدة الاتصال
        • EMF
        • ETL
        • PSB
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • كبل RS232
      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • سلك HDMI
      • جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA

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