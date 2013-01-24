العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- حامل التثبيت على الطاولة
- كتيّب الضمان
سهل الاستخدام
بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهل الاستخدام
بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.
سهل الاستخدام
بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سهل الاستخدام
بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.
قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية (T/C/S) والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية (T/C/S) بسلاسة.
لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.
من خلال تمكين ميزة قفل التحكم المحلي أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح به للتلفزيون من خلال أزرار التحكم، موفّرًا بذلك النفقات العامة الفندقية.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتقليل استهلاك الطاقة، إذ ستحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة كما ستساهم في تخفيض تكاليف التشغيل أيضًا.
الصورة/الشاشة
الصوت
التصميم
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
جزء خلفي مخصص للاتصال
جهة الاتصال
تحسين الاتصال
الميزات
ميزات الضيافة
ميزات الرعاية الصحية
الوسائط المتعددة
دقة الشاشة المعتمدة
الملحقات
الطاقة
الأبعاد