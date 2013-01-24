العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- سلك طاقة التيار المتناوب
- بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
- جهاز تحكم عن بُعد
- كبل RS232
- سلك HDMI
- دليل البدء السريع
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اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
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اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
اعرض المزيد من المحتوى
اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
اعرض المزيد من المحتوى
اجعل محتواك محطّ الأنظار مع شاشة D-Line الاحترافية بدقة 4K UHD. تضمن جودة الصور الممتازة من Philips تزويدك بألوان واقعية وتباين شديد. يمكنك عرض المحتوى من مصادر متعددة على شاشة واحدة بسهولة تامة.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
حوّل شاشة Philips احترافية واحدة إلى جدار فيديو مقاس 2x2 بدون إطار خارجي. فمن خلال توصيل أربعة مصادر مستقلّة، يمكنك تشغيل قنوات متعددة معاً بسهولة تامة. وما عليك سوى أن تحدد للشاشة المنطقة والمحتوى الذي ستشغّله. تعتبر هذه الشاشة مثالية لغرف التحكّم بالبث، حيث يجب أن يكون البث من كاميرات متعددة واضحًا بالكامل.
قم بتضمين كمبيوتر شخصي بقوة كاملة أو وحدة CRD50 مشغّلة بواسطة Android مباشرةً في شاشة Philips الاحترافية. تحتوي فتحة OPS على كل التوصيلات الضرورية لتشغيل الأداة التي يتم إدخالها عبر الفتحة، بما في ذلك مأخذ الطاقة.
تحكّم بشاشة Philips الاحترافية من خلال اتصال بالإنترنت. يسمح لك نظام التشغيل Android المضمّن (SoC) بتثبيت تطبيقات Android الأصلية والتطبيقات عبر الويب مباشرةً على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل أداة الجدولة المضمّنة تشغيل التطبيقات والمحتويات بالاستناد إلى الوقت في اليوم أو بحسب المستخدم.
أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.
يمكنك توصيل وحدات 4G/LTE بسهولة بشاشة Philips الاحترافية. تسمح فتحة mPCIe المضمّنة لشاشتك بالتواصل مع أجهزة أخرى تتشارك الاتصال اللاسلكي نفسه. وهي ميزة قيّمة جدًا إذا كنت تركّب شاشات في مواقع مثل المصارف أو المباني الحكومية، حيث لا يمكنك الوصول إلى الشبكة المحلية.
تأكّد من أن شاشة Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android تعرض المحتوى المناسب، حتى عندما لا تكون متواجدًا. عند تشغيل المحتوى عبر مشغّل الوسائط المضمّن، يمكنك إعداد شاشتك لأخذ لقطات شاشة تلقائيًا في فترات زمنية منتظمة. ويتم تخزين لقطات الشاشة هذه في ذاكرة الشاشة الداخلية كما يمكنك اختيار تلقيها عبر البريد الإلكتروني.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
الراحة
الطاقة
شروط التشغيل
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
مشغّل داخلي