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تلفزيون احترافي

65HFL7111T/12
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    تلفزيون احترافي

    65HFL7111T/12

    سعي دائم نحو الابتكار

    أبهر ضيوفك بواسطة تلفزيون احترافي أذكى وأجمل وأسرع. الفت انتباههم بفضل Ambilight وزد من سرعة التفاعل مع نظام Android™‎ واستمتع باتصال وميزات إدارة عن بعد متطوّرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تلفزيون احترافي

    سعي دائم نحو الابتكار

    أبهر ضيوفك بواسطة تلفزيون احترافي أذكى وأجمل وأسرع. الفت انتباههم بفضل Ambilight وزد من سرعة التفاعل مع نظام Android™‎ واستمتع باتصال وميزات إدارة عن بعد متطوّرة. إكتشف كلّ المميزات

    سعي دائم نحو الابتكار

    أبهر ضيوفك بواسطة تلفزيون احترافي أذكى وأجمل وأسرع. الفت انتباههم بفضل Ambilight وزد من سرعة التفاعل مع نظام Android™‎ واستمتع باتصال وميزات إدارة عن بعد متطوّرة. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تلفزيون احترافي

    سعي دائم نحو الابتكار

    أبهر ضيوفك بواسطة تلفزيون احترافي أذكى وأجمل وأسرع. الفت انتباههم بفضل Ambilight وزد من سرعة التفاعل مع نظام Android™‎ واستمتع باتصال وميزات إدارة عن بعد متطوّرة. إكتشف كلّ المميزات

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      سعي دائم نحو الابتكار

      مشغّل بواسطة Android™‎ وAmbilight

      • 65 بوصة، Signature
      • مشغّل بواسطة Android™‎
      • دقة 4K Ultra HD
      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توافق MyChoice للدخل المتكرر

      توفر ميزة MyChoice طريقة بسيطة ومنخفضة التكلفة لتقديم قنوات تلفزيونية عالية الجودة للضيوف. في الوقت نفسه، توفر هذه الميزة مصدر دخل جديد إضافي يسمح لك بتغطية الاستثمار الأولي في التلفزيون.

      Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

      Miracast & DirectShare لمشاركة الأفلام والموسيقى على التلفزيون

      امنح ضيوفك حرية الاستمتاع بالمحتويات الخاصة بهم على التلفزيون الكبير لاسلكيًا ومن دون أي إزعاج، بفضل أجهزة التلفزيون التي نقدّمها. كذلك، تمكّننا مقاربة النظام المفتوح التي نعتمدها من تلبية احتياجات مستخدمي iOS وAndroid على حد سواء وتوسيع نطاق توافقية منتجاتنا بشكل مستمر. ومن شأن المشاركة الآمنة التي نعتمدها أن تحمي ضيوفك. أصبح باستطاعتك مشاركة الصور والأفلام والموسيقى والكثير غير ذلك والاستمتاع بها على أجهزة التلفزيون عبر Miracast & DirectShare!

      CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

      CMND & Control: لصيانة أجهزة التلفزيون بدون مجهود

      تسمح ميزة CMND & Control بتكوين التلفزيون وتثبيته عن بعد من موقع مركزي، من دون الحاجة إلى زيارة أي غرفة. اعمد إلى تحديث كل الشاشات وإدارتها، بأدنى مستوى من المجهود، كل ذلك من دون إزعاج ضيوفك.

      CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

      CMND & Create: لعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده

      تسمح لك ميزة CMND & Create بعرض المعلومات التي تريدها، في الوقت الذي تريده. وتسمح لك وحدة إدارة المحتويات الخاصة بـ CMND بإنشاء صفحات ويب تفاعلية خاصة بالفندق وتتضمن علامة تجارية وتوزيعها. خصص محتويات التلفزيون لتزويد ضيوفك بأحدث المعلومات وآخر التطورات في الفندق لديك، كل ذلك بالوقت الحقيقي.

      دقة 4K UltraHD: تجربة مشاهدة مذهلة وتنبض بالحياة بانتظارك

      تنتظرك تجربة مشاهدة مذهلة وفائقة الوضوح بفضل دقة 4K UltraHD. يتميّز الجهاز بمستوى وضوح استثنائي وبألوان تنبض بالحياة وبدقة تبلغ أربعة أضعاف دقة Full HD، لتدخل إلى عالم جديد كليًا.

      Ambilight: لتجربة مشاهدة غامرة وتلفت الانتباه

      بفضل هذه التقنية الحائزة براءة اختراع من Philips، ستبدو شاشتك أوسع، وستحصل على تجربة مشاهدة غامرة أكثر، من خلال تسليط وهج محيطي وخافت من جوانب شاشة التلفزيون على الحائط المحيط. فيتم ضبط اللون تلقائيًا ليتطابق مع صورة التلفزيون. وتتم محاذاة لون الضوء بشكل ممتاز مع صورة التلفزيون بفضل وظيفة التكيّف مع الحائط، بغض النظر عن لونه. يمكنك تخصيص تجربة Ambilight من خلال ضبط إعدادات Ambilight بحسب تفضيلاتك.

      Android: لمشاهدة التلفزيون والاستمتاع بتجربة أسرع وأغنى وممتعة أكثر

      ستستمتع بواجهة أسرع وأغنى وسهلة الاستخدام على التلفزيون الاحترافي بفضل نظام Android. فهو يزوّدك بتحكّم تام بباقة من الخدمات والتطبيقات المخصصة لقطاع الضيافة والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر قائمة يسهل التنقل فيها مع ارتباطات مباشرة إلى تطبيقاتك المفضلة.

      AppControl لإضافة التطبيقات وفرزها وحذفها بأدنى مستوى من المجهود

      يضمن نظام التحكّم بالتطبيقات تزويد أجهزة التلفزيون لديك بالتطبيقات التي تريدها. وبفضل القدرة على إضافة التطبيقات وحذفها وفرزها، والقدرة على تكوين التطبيقات لتلائم غرف محددة، يشكّل الجهاز تجربة مخصصة فعلًا للضيوف يمكن التحكّم بها من موقع مركزي، بدون الحاجة إلى الدخول إلى الغرفة. ولسهولة الاستخدام والأمان، حمّل تطبيقك المخصص على خادمنا المستند إلى السحابة وكن مطمئنًا لكونك الوحيد القادر على الوصول إليه.

      تطبيقات متطوّرة مع الكثير من الخدمات المخصصة لقطاع الضيافة

      تتألف التطبيقات المتطورة من مكتبة متزايدة من التطبيقات. فبفضل قوة نظام Android، تعمل التطبيقات بسلاسة وسرعة أكبر وهي متطورة أكثر من أي وقت مضى. وبفضل الميزات المخصصة لمجال الضيافة، يتم حذف معلومات الضيوف بشكل آمن بعد استخدامها ويتم منع الوصول إلى أي محتوى غير قانوني قد يلحق الضرر بشركتك.

      نظام IPTV مضمّن لأعلى مستوى من التفاعل المخصص

      تكاليف وفوضى أقل. بفضل أجهزة Smart TV الجديدة التي نقدّمها، يمكنك إنشاء نظام الفندق مباشرةً على التلفزيون. من القنوات التفاعلية إلى الفيديو عند الطلب وقوائم الفندق التفاعلية والمعلومات حول الفنادق، بالإضافة إلى أنظمة الطلب عبر إنترنت، كل هذا أصبح ممكنًا من دون مجموعة تشفير خارجية مثبّتة على التلفزيون. وبالإضافة إلى إرسال المحتوى عبر كابلات التلفزيون المحورية، بات بإمكانك أيضًا استخدام شبكة الإنترنت لإرسال القنوات التلفزيونية أو الفيديو عند الطلب مباشرةً إلى التلفزيون. وباستطاعة الشبكة الشريكة لنا ضمان حصولك على البوابة المخصصة التي تريدها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        164  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        65  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        400  cd/m²
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        تحسين الصورة
        • دقّة بكسل UltraHD
        • الحركة المثالية الطبيعية
        • معدل حركة ممتاز يبلغ 800 هرتز
        • Micro Dimming Pro

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        30  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.1
        • اشتعال خلفي
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • صوت DTS متميّز
        • صوت DTS استوديو
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        رمادي داكن
        الميزات
        • حافة من الألومينيوم
        • Ambilight‏ من 3 جوانب

      • Android

        حجم الذاكرة
        16 غيغابايت
        نظام التشغيل
        Android™ 5.1 ‏(Lollipop)

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        تشغيل الفيديو
        • NTSC
        • PAL

      • اتصال لاسلكي

        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast
        شبكة محلية لاسلكية
        802.11‎ ac
        Bluetooth
        • 4.0
        • جاهز للتوصيل بأداة اللعب بميزة HID
        • متعدد القنوات
        • صوت لاسلكي (سماعة رأس)

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        Scart
        • RGB
        • CVBS
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        Component
        YPbPr + ‏cinch يسار/يمين
        إدخال الصوت DVI
        مقبس صغير
        تحكم خارجي
        RJ-48
        الطاقة الخارجية
        • 12 فولت/15 واط
        • مقبس صغير

      • اتصال من الجزء السفلي

        هوائي
        IEC-75
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        HDMI1
        HDMI 2.0
        HDMI2
        HDMI 2.0
        USB1
        USB 2.0

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        HDMI3
        HDMI 1.4
        HDMI4
        HDMI 1.4
        USB2
        USB 2.0
        USB3
        USB 3.0

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • DVI (كل المنافذ)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        LAN
        التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        • الترجمات
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        SmartInfo
        • مستعرض HTML5
        • القوالب التفاعلية
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • حالة التلفزيون في الوقت الحقيقي (IP)
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • CMND&Create
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        العلامة المتوفرة لديك
        • SmartInfo
        • شعار الترحيب
        • لوحة معلومات قابلة للتخصيص (HTML)
        • نظام تلفزيون بروتوكول الإنترنت (IPTV)
        • تطبيقات مخصصة
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        التطبيقات
        • AppControl
        • تطبيقات مستندة إلى السحابة
        • تطبيقات Android
        • TV Remote App من Philips
        خدمات مدمجة
        تنبؤ بحالة الطقس لمدة 5 أيام
        توليد الدخل
        MyChoice
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF/IP
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • زر جهاز التحكم عن بعد يضيء في الظلام
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        اللغات
        التحكّم بلغة الضيوف
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • قوائم مع نسق
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        التحكم
        • منع التحديث التلقائي للقنوات
        • بروتوكول Serial Xpress
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        التحكم بالطاقة
        • تشغيل تلقائي
        • بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        • WoLAN
        • WoWLAN
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        • نمط الصورة
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        • الحماية من سرقة البطارية
        • قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع التحكم عن بعد في مجال الرعاية الصحية
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • VP9
        • الحاويات: AVI وMKV
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        • ASS
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        JPG

      • دقة الشاشة المعتمدة

        HDMI 1/2
        ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
        HDMI 3/4
        ما يصل إلى 3840x2160p على 30 هرتز
        USB‏، LAN
        • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
        موالف
        • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • سلك الطاقة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1505B/12
        اختياري
        • التحكم عن بالعد في مجال الرعاية الصحية 22AV1109H/12
        • إعداد جهاز التحكم عن بعد 22AV9573A
        • جهاز تحكم عن بعد مع Bluetooth 22AV1507A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        111  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        163  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,4 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1455  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        837  ملليمترًا
        تعيين العمق
        40‏/50  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1455  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        883  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        304  ملليمترًا
        وزن المنتج
        30,85  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        33,55  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M6
        • 400 x‏ 300 مم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).