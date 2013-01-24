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ReActiv دراجة بوضعية ممدّدة

PTE4000CR/37
  • مصممة ليتم استخدامها بسهولة مصممة ليتم استخدامها بسهولة مصممة ليتم استخدامها بسهولة
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    ReActiv دراجة بوضعية ممدّدة

    PTE4000CR/37

    مصممة ليتم استخدامها بسهولة

    تتميّز آلة 4.0‎ R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0‎ R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv دراجة بوضعية ممدّدة

    مصممة ليتم استخدامها بسهولة

    تتميّز آلة 4.0‎ R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0‎ R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.

    مصممة ليتم استخدامها بسهولة

    تتميّز آلة 4.0‎ R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0‎ R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv دراجة بوضعية ممدّدة

    مصممة ليتم استخدامها بسهولة

    تتميّز آلة 4.0‎ R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0‎ R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.

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      مصممة ليتم استخدامها بسهولة

      مثالية للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج السرعة والإمالة إلى الأعلى وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتوفر مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.

      تم قلب كل دواسة قليلاً لتوفير أفضل زاوية للقدم

      تم قلب كل دواسة قليلاً لتوفير أفضل زاوية للقدم

      للحصول على زاوية قدم وحركة ركوب دراجة مريحتَين، تم قلب الدواستَين بمقدار درجتين، وتم تزويدهما بأفضل ميكانيكا بيولوجية.

      يتحرك المقعد إلى الأمام والخلف، ويميل لتوفير الراحة

      يتحرك المقعد إلى الأمام والخلف، ويميل لتوفير الراحة

      يوفر المقعد الكبير والمبطّن المزود بمسند ظهر، ملاءمة مريحة لمجموعة كبيرة من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك يمكن تعديل المقعد إلى الأمام/الخلف كما وتعديل وزاوية مسند ظهر المسند.

      ما من حاجة إلى طاقة كهربائية، إذ توفر حركة الدوس الطاقة الكهربائية لوحدة التحكم

      يسمح توليد الطاقة الذاتي لآلة ‎4.0 R بوضعها في أي مكان تقريبًا في منشأة تجارية أو إسعافية. وتستوفي ميزة توفير استهلاك الطاقة هذه أيضًا معايير منظمة السلامة UL في الولايات المتحدة والمعايير الأوروبية وCE وEN957، للمنشآت ذات الوعي البيئي.

      يساهم مولّد الطاقة في توفير أداء أسلس

      يوفر نظام المقاومة المغنطيسية استخدامًا سلسًا ومريحًا، بالإضافة إلى تطبيق متّسق وتكرار لمستويات المقاومة. ويوفر أيضًا عملية تشغيل هادئة ويقلّص الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية، بفضل عدم وجود دواسات مكابح تُحدث الحرارة والاحتكاك على دولاب الموازنة.

      برنامج مستند إلى شدة التمارين باستخدام المكافئ الاستقلابي كمعيار قياسي

      تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات المقاومة التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.

      جهاز استقبال مستند إلى Bluetooth ومتوافق مع أحزمة مراقبة معدل ضربات القلب

      تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أشرطة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.

      شاشة LED وتراكب واضح لتحسين تفاعل المستخدم

      تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية كبيرة وسهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بتشغيل سهل بفضل تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CE الفئة SA
        • EN957
        • UL (الفئة التجارية)

      • المكبح

        نوع
        نظام المقاومة المغنطيسية

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        مولّد كهربائي

      • إمكانية الاتصال المطبّقة

        ANT+‎
        نعم
        Bluetooth ‏(FTMS)
        نعم

      • منفذ USB

        جاري الشحن
        لا

      • مجموعة الملحقات

        ذراع تدوير قابل للضبط
        اختياري

      • جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب

        نوع
        • ANT+‎
        • Bluetooth

      • CSAFE

        نعم
        -

      • المروحة

        نعم
        3 مستويات سرعة

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        350
        كلغ
        159

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • الضبط التلقائي بحسب معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • المكافئ الاستقلابي
        • هضبة
        • VO2
        • معدل ضربات القلب 65%
        • معدل ضربات القلب 80%
        • فترة معدل ضربات القلب

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 40

      • المقاومة عند البدء

        واط
        10

      • معدل التمرين

        واط
        من 10 إلى 750

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