مصممة ليتم استخدامها بسهولة
تتميّز آلة 4.0 R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0 R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة ليتم استخدامها بسهولة
تتميّز آلة 4.0 R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0 R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.
مصممة ليتم استخدامها بسهولة
تتميّز آلة 4.0 R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0 R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصممة ليتم استخدامها بسهولة
تتميّز آلة 4.0 R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0 R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.
تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج السرعة والإمالة إلى الأعلى وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتوفر مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.
للحصول على زاوية قدم وحركة ركوب دراجة مريحتَين، تم قلب الدواستَين بمقدار درجتين، وتم تزويدهما بأفضل ميكانيكا بيولوجية.
يوفر المقعد الكبير والمبطّن المزود بمسند ظهر، ملاءمة مريحة لمجموعة كبيرة من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك يمكن تعديل المقعد إلى الأمام/الخلف كما وتعديل وزاوية مسند ظهر المسند.
يسمح توليد الطاقة الذاتي لآلة 4.0 R بوضعها في أي مكان تقريبًا في منشأة تجارية أو إسعافية. وتستوفي ميزة توفير استهلاك الطاقة هذه أيضًا معايير منظمة السلامة UL في الولايات المتحدة والمعايير الأوروبية وCE وEN957، للمنشآت ذات الوعي البيئي.
يوفر نظام المقاومة المغنطيسية استخدامًا سلسًا ومريحًا، بالإضافة إلى تطبيق متّسق وتكرار لمستويات المقاومة. ويوفر أيضًا عملية تشغيل هادئة ويقلّص الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية، بفضل عدم وجود دواسات مكابح تُحدث الحرارة والاحتكاك على دولاب الموازنة.
تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات المقاومة التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.
تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أشرطة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.
تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية كبيرة وسهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بتشغيل سهل بفضل تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.
التوافق
المكبح
طاقة التيار المتردد
إمكانية الاتصال المطبّقة
منفذ USB
مجموعة الملحقات
جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب
CSAFE
المروحة
نبض اليد
الحد الأقصى لوزن المستخدم
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
معدل التمرين