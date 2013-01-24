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ReActiv آلة الركض

PTE4000CT/37
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    ReActiv آلة الركض

    PTE4000CT/37

    متينة لأميال كثيرة

    تلبي آلة 4.0‎ T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv آلة الركض

    متينة لأميال كثيرة

    تلبي آلة 4.0‎ T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.

    متينة لأميال كثيرة

    تلبي آلة 4.0‎ T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv آلة الركض

    متينة لأميال كثيرة

    تلبي آلة 4.0‎ T مجموعة كبيرة من احتياجات المستخدمين مقارنة بآلات الركض العادية. تتميّز هذه الآلة بمقبضَين ممتدين ووضعَي الإمالة إلى الأعلى والأسفل وسرعة منخفضة عند بدء الاستخدام وبرامج مبتكرة، ما يجعل هذا الطراز متعدد الاستعمالات ومتينًا للاستخدامات التجارية.

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      متينة لأميال كثيرة

      بنية قوية وبرامج متطورة

      شاشة واضحة وسهلة القراءة وإمكانية الشحن عبر USB للهواتف

      شاشة واضحة وسهلة القراءة وإمكانية الشحن عبر USB للهواتف

      تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية كبيرة وسهلة القراءة، وثلاثة نوافذ للقراءات. ويشمل ذلك مؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بالتشغيل السهل بواسطة تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح منفذ USB بالشحن الخفيف للهواتف الخليوية.

      يسمح كل من المحرك الأمامي والخلفي بالمشي نزولاً وصعودًا بشكل صحيح

      يسمح كل من المحرك الأمامي والخلفي بالمشي نزولاً وصعودًا بشكل صحيح

      بواسطة محركَي الرفع الموضوعَين في الجهة الأمامية والخلفية من السطح، تحاكي مساحة المشي التمرين الحقيقي صعودًا ونزولاً لتشمل مجموعات العضلات والأوتار المختلفة عن تلك التي يتم حثها عند المشي على سطح مستوٍ. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعديل درجة الإمالة إلى الأعلى والأسفل بنسبة 0,5 بالمئة لضبط التمرين.

      يوفر المقبضان بالطول الكامل أعلى مستوى من السلامة

      يوفر المقبضان بالطول الكامل أعلى مستوى من السلامة

      تُعتبر آلة الركض هذه مثالية للمستخدمين الذين يعانون صعوبات في التوازن والتناسق والحركة، أو الأفراد الأقل ثقة بأنفسهم على آلة الركض. يمتد المقبضان على طول مساحة المشي الطويلة التي تبلغ 22 بوصة x ‏60 بوصة لتوفير توازن محسّن ولتعزيز ثقة المستخدم.

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج السرعة والإمالة إلى الأعلى وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتوفر مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.

      البدء بسرعة 0,3 أميال في الساعة بزيادات دقيقة تبلغ 0,1 ميل في الساعة

      إن الزيادات الصغيرة في السرعة تجعل آلة الركض هذه مثالية للمستخدمين من كل الأعمار، بالإضافة إلى المستخدمين الذين يسعون إلى التعافي من خلال الأنشطة البدنية. على عكس آلات الركض التجارية، توفر الزيادات الدقيقة والصغيرة في السرعة سلامة أفضل ومراقبة المشي بشكل أفضل تحت إشراف المتخصصين. تبلغ سرعة الحزام المنخفضة جدًا للمبتدئين 0,3 أميال في الساعة، وهي تلائم حتى المستخدمين الذين لا يتمتعون باللياقة البدنية.

      جهاز استقبال مستند إلى Bluetooth ومتوافق مع أحزمة مراقبة معدل ضربات القلب

      تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أشرطة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.

      برنامج مستند إلى شدة التمارين باستخدام المكافئ الاستقلابي كمعيار قياسي

      تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات الدرجات التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.

      المواصفات التقنية

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        440
        كلغ
        200

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        • تيار متردد 110-120 فولت لأمريكا الشمالية
        • تيار متردد 200-240 فولت لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

      • الحزام/السطح

        بوصات
        22 x‏ 60
        سم
        56 x‏ 153

      • التوافق

        الشهادات
        • CE الفئة SA
        • EN957
        • UL (الفئة التجارية)

      • إمكانية الاتصال المطبّقة

        ANT+‎
        نعم
        Bluetooth ‏(FTMS)
        نعم

      • نطاق الدرجة

        النسبة المئوية
        - 5,0% إلى 15%

      • مواصفات المحرك

        القدرة الحصانية
        4

      • نطاق السرعة

        ميل في الساعة
        0,3 إلى 12 مع زيادة بمقدار 0,1
        كم/الساعة
        0,48 إلى 20 مع زيادة بمقدار 0,1

      • مساحة الخطوة

        بوصات
        22x60

      • منفذ USB

        جاري الشحن
        نعم (2,0 أمبير)

      • جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب

        نوع
        • ANT+‎
        • Bluetooth

      • CSAFE

        نعم
        -

      • المروحة

        نعم
        3 مستويات سرعة

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • الضبط التلقائي بحسب معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • المكافئ الاستقلابي
        • هضبة
        • 5K
        • Air force
        • Army
        • Coast guard
        • CTT
        • Gerkin
        • معدل ضربات القلب 65%
        • معدل ضربات القلب 80%
        • فترة معدل ضربات القلب
        • Marines
        • لون أزرق داكن
        • Peb
        • WFI

      • سرعة بدء التشغيل

        ميل في الساعة
        0.3
        كم/الساعة
        0.48

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