راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه
تعتبر آلة 4.0 U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه
تعتبر آلة 4.0 U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.
راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه
تعتبر آلة 4.0 U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه
تعتبر آلة 4.0 U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.
يمكن تعديل المقود إلى الأمام/الخلف كما في وضعية عمودية لتوفير ملاءمة مريحة بغض النظر عن وضعية الاستخدام. ويُستخدم تقوّس المقبضَين نحو الأعلى كمسند للساعد.
تم تبطين المقعد الكبير لتوفير الراحة والثبات. وتضمن التعديلات المتعددة ملاءمة دقيقة.
تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج السرعة والإمالة إلى الأعلى وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتوفر مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.
يوفر نظام المقاومة المغنطيسية استخدامًا سلسًا ومريحًا، بالإضافة إلى تطبيق متّسق وتكرار لمستويات المقاومة. ويوفر أيضًا عملية تشغيل هادئة ويقلّص الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية، بفضل عدم وجود دواسات مكابح تُحدث الحرارة والاحتكاك على دولاب الموازنة.
يسمح توليد الطاقة الذاتي لآلة 4.0 U بوضعها في أي مكان تقريبًا في منشأة تجارية أو إسعافية. وتستوفي ميزة توفير استهلاك الطاقة هذه المعايير الأوروبية، CE وEN957، للمنشآت ذات الوعي البيئي.
تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات المقاومة التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.
تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أشرطة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.
تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية سهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بالتشغيل السهل بواسطة تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة، للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.
الحد الأقصى لوزن المستخدم
طاقة التيار المتردد
التوافق
المكبح
إمكانية الاتصال المطبّقة
منفذ USB
مجموعة الملحقات
جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب
CSAFE
المروحة
نبض اليد
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
معدل التمرين