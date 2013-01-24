الارتقاء بالدراجات لتناسب جميع المستخدمين

أصبحت ممارسة التمارين بنطاق حركات أصغر ممكنًا على الدراجات، بفضل مجموعة ذراع التدوير القابلة للضبط. ويوفر هذا الملحق مستوى سلامة إضافيًا وإمكانية وصول أكبر للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة كما يساعد في تقليص الخوف من الألم.