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ReCare دراجة بوضعية ممدّدة

PTE7000MR/37
  • تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها
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    ReCare دراجة بوضعية ممدّدة

    PTE7000MR/37

    تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها

    تحدد آلة ‎7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare دراجة بوضعية ممدّدة

    تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها

    تحدد آلة ‎7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.

    تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها

    تحدد آلة ‎7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare دراجة بوضعية ممدّدة

    تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها

    تحدد آلة ‎7.0 R ذات الوضعية الممدّدة المعيار لتوفير تمارين رياضية مريحة وفعالة في الوقت نفسه. يسمح المقعد الدوّار للمستخدمين بركوب الدراجة والنزول عنها بسهولة تامة. يمكن مساعدة المرضى لاتخاذ الوضعية المناسبة لإجراء التمارين.

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      تقوية الركبتين والكاحلين من دون الضغط عليها

      مع معلومات في الوقت الحقيقي

      تسهُل قراءة الشاشة لمعرفة المقاييس

      تسهُل قراءة الشاشة لمعرفة المقاييس

      تسهّل نوافذ LED الساطعة والكبيرة على المرضى والأطباء السريريين عرض بيانات التمارين الرياضية المهمة بلمح البصر.

      تعديلات مرقمة للمقعد والدواستين

      تعديلات مرقمة للمقعد والدواستين

      يمكن للمرضى توثيق إعداد دراجتهم باستخدام تعديلات ذراع التدوير ومسافة المقعد المفهرسة. وبواسطة الأرقام الموثقة، يمكنك إعادة ضبط وضعية هذه الميزات بسهولة لتلائم تمرينك الرياضي التالي أو جلسة إعادة التأهيل التالية.

      عرض بيانات التمارين الرياضية

      عرض بيانات التمارين الرياضية

      يمكن للمرضى والأطباء السريريين رؤية معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي بسرعة، كما تتوفر إمكانية بث بيانات المرضى في الوقت الحقيقي ليقوم الأطباء السريريون بتنزيلها. وتعرض النوافذ الوقت، والدورات في الدقيقة، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، والقوة.

      ضبط طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة

      لمساعدة المرضى الذين يشكون من صعوبة في الحركة أو من إصابات، يمكن تحريك الدواستَين على طول ذراع التدوير لملاءمة نطاق الحركة الصغير جدًا الذي يبلغ 15 درجة. وتوفر الدرجات الأصغر حركات دائرية أصغر في الجزء السفلي من الجسم، ليتمكّن المرضى من إكمال ضغطة كاملة بمقدار 360 درجة أثناء مرحلة إعادة التأهيل. وتتم فهرسة ذراعَي التدوير لتعقب مدى تحسّن المرضى، بالإضافة إلى التكرار الدقيق.

      يمكن تدوير المقعد بمقدار 360 درجة وضبطه إلى الأمام وإلى الخلف

      يتميّز المقعد المبطّن بمنحنيات محددة الشكل لتوفير أفضل مستوى من الثبات والراحة، ما يساعد الأشخاص الذين يشكون من قوة محدودة وهؤلاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في تحسين وضعيتهم أثناء الجلوس. ويتحرك المقعد إلى الأمام والخلف لملاءمة الطول المختلف، ويمكن إمالته أيضًا ليلائم زوايا الورك المتعددة.

      تقيس وحدة التحكّم إدخال القوة في الجانبَين الأيسر والأيمن

      بالنسبة إلى المرضى الذين يشكون من عدم تماثل ويحتاجون إلى تقوية الساق الأضعف، يسمح برنامج التماثل للأطباء السريريين بالاحتفاظ بالسجلات وقياس تحسّن المرضى.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CAN/CSA-C22.2 رقم ‎60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005 وA2‏ (R2012) وA1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • ‎+A1:2013، ‏‎+A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC الفئة Im،
        • NB: 0123

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        440

      • الوزن الصافي

        رطل
        180
        كلغ
        82

      • الأبعاد الإجمالية

        بوصات
        55.1x32.6x46.8
        سم
        140x83x119

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        التيار المتردد 100-240 فولت

      • مجموعة نقل القدرة

        متينة
        • حزام مضلّع على شكل حرف V مع 8 أخاديد
        • مع دارات مضغوطة بنابض

      • CSAFE

        نعم
        -

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • هضبة
        • التماثل
        • VO2
        • تمارين السرعة الثابتة
          مقاومة مستندة إلى السرعة لأداء تمارين السرعة الثابتة (من 25 إلى 100 دورة في الدقيقة)

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 50
        النوع
        نظام المقاومة المغنطيسية

      • المقاومة عند البدء

        واط
        5

      • نطاق العمل

        واط
        من 5 إلى 750

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