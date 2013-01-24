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ReCare مجموعة ثبات اليد/المعصم

PTE7030MA/37
  • ثبات إضافي للمستخدمين ثبات إضافي للمستخدمين ثبات إضافي للمستخدمين
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    ReCare مجموعة ثبات اليد/المعصم

    PTE7030MA/37

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare مجموعة ثبات اليد/المعصم

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare مجموعة ثبات اليد/المعصم

    ثبات إضافي للمستخدمين

    يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.

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      ثبات إضافي للمستخدمين

      المساعدة في الحصول على وضعية يد ثابتة وصحيحة

      ملاءمة كالقفاز لتثبيت اليد على المقبض

      ملاءمة كالقفاز لتثبيت اليد على المقبض

      إن ضمادة اليد مبطّنة لتوفير الراحة، وهي تثبّت اليدَين بواسطة رباط بخطافات وحلقات. وهي ملائمة كالقفاز وتساعد في الحفاظ على وضعية اليدَين الصحيحة.

      المواصفات التقنية

      • مجموعة الملحقات

        مجموعة
        1

      • الضبط

        -
        أشرطة ذات خطافات وحلقات

      • مادة المنتج

        -
        مطاط إسفنجي من النيوبرين

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