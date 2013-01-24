إمكانية الوصول لكل المرضى
تقدّم آلة 7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إمكانية الوصول لكل المرضى
تقدّم آلة 7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.
إمكانية الوصول لكل المرضى
تقدّم آلة 7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إمكانية الوصول لكل المرضى
تقدّم آلة 7.5 S إمكانية وصول للمرضى الذين يستخدمون كرسيًا متحركًا، بالإضافة إلى تمارين رياضية عالية الجودة في الوقت نفسه. يمكن للمرضى تمرين الجزء العلوي من الجسم لتكييف قلبي وعائي إضافي، من دون تحريك الجزء السفلي.
يمكن ضبط المقعد المبطّن إلى الأمام وإلى الخلف لتوفير أفضل وضعية للمريض بهدف ممارسة التمارين الرياضية براحة تامة. ويمكن إمالة ظهر المقعد أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن فك المقعد لإمكانية وصول الكرسي المتحرك مباشرة.
يمكن ضبط المقبضَين المفصليَين في الطول لملاءمة مجموعة متنوّعة من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ضبط وضعية المقبضَين بسهولة سواء أكان المستخدم يمارس التمارين الرياضية لكامل الجسم أم للساقين أو للذراعين فقط.
تعرض وحدة التحكّم معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي. ويكون بث بيانات التمارين الرياضية الخاصة بالمريض في الوقت الحقيقي متوفرًا أيضًا للتنزيل. وتعرض النوافذ الوقت، والسرعة، وطول الخطوة، وعدد الخطوات، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، ومستوى المقاومة، والتماثل، والقوة. وتشمل البرامج "يدوي"، و"مرتفَع"، و"هضبة"، و"فاصل"، و"سهولة"، و"معدل ضربات القلب"، وتماثل".
يمكن للمرضى استخدام آلة صعود الدرج الرياضية هذه مع المقعد الأصلي أو على كرسي متحرك. بالتالي، يمكن للأطباء السريريين تغيير وضعية المقعد بمرونة للوصول المستقل أو الوصول مع المساعدة. وعند فك المقعد، يمكن وصول الكرسي المتحرك مباشرة ليتمكّن المستخدمون من ممارسة التمارين الرياضية مباشرةً على الكرسي المتحرك. ويمكن تثبيت الكرسي المتحرك بواسطة أشرطة قابلة للضبط.
يتراوح عمق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات، ما يسمح بإجراء خطوة أقل عمقًا بالإضافة إلى خطوات عميقة أيضًا. إذا ضغطت قدم على الدواسة إلى الأمام، فستتوجه الدواسة الأخرى نحو المستخدم بالمسافة نفسها التي تم الضغط عليها إلى الأمام.
تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.
بالإضافة إلى الطول القابل للضبط، يمكن أيضًا تدوير المقبضَين وفقًا لحركة المعصم الطبيعية. ويوفر الغلاف الناعم وغير الأملس قبضة محكمة.
بواسطة برنامج التماثل، يمكن للأطباء السريريين قياس تقدّم المريض في بناء قوة الجسم في الجهتَين اليسرى واليمنى. وسيكتسب المستخدمون الثقة فيما يرون تقدّمهم الذي يشير إليه البرنامج، سواء أكانوا يريدون إعادة التأهيل بعد إصابة ما أو التمرين بكل بساطة للاستمتاع بقوة أفضل.
التوافق
الوزن الصافي
الأبعاد الإجمالية
الحد الأقصى لوزن المستخدم
طاقة التيار المتردد
مجموعات نقل الحركة
CSAFE
مجموعة نقل القدرة
المروحة
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
نطاق العمل
نطاق السرعة