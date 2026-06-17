Use with Non-Philips Healthcare Equipment
No
Use with Philips Healthcare Equipment
General Care product: 863359 EarlyVue VS30 Vital Signs Monitor (Made in China), 863380 EarlyVue VS30 Vital Signs Monitor (Made in Germany).
DECG products: 860306 PageWriter TC30 Cardiograph, 860310 and 860429 PageWriter TC50 Cardiograph, 860332 PageWriter TC20 Cardiograph, 860315 and 860352 PageWriter TC70 Cardiograph.
Product Category
Accessories Battery
Product Type
Battery
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
Not applicable
CE Certified
Yes
Package Weight
478 g
Packaging Unit
1
Not manufactured with natural rubber latex
Yes