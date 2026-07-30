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Ultrasound
3D9-3v for ClearVue Transducer
3D9-3v for ClearVue Transducer
Broadband volume array transducer
Ultrasound
3D9-3v for ClearVue Transducer
Broadband volume array transducer
Ultrasound
Learn more about the Philips 3D9-3v broadband volume array transducer in the specification table below.
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Broadband technology
9 - 3 MHz Frequency range
Volume array type
Specifications
Specifications
Technology
Broadband
Frequency range
9 - 3 MHz
Array Type
Volume
Field of view
150°
Applications
Endovaginal (Obstetrics and Gynecology) and Interventional
Biopsy capable
Yes
Image Fusion Navigation capable
No
Disclaimer
Available in select countries. Please consult your Philips representative for further details.
Philips - 3D9-3v for ClearVue Broadband volume array transducer - Philips