رسالة من ديفيد فيرغسون

كان ثمة اهتمام كبير بالتوجيهات التي تقدمها Philips في ما يتعلق باستخدام الأجهزة المتأثرة والتي يمكن العثور عليها مرة أخرى على philips.com/src-update. يجب أن نؤكد مجددًا على ضرورة استشارة المرضى للأطباء في ما يتعلق بخيارات العلاج والاستخدام المستمر.



نحن ندرك أن هذه التوصيات بالإضافة إلى الوقت اللازم لإنهاء خطة الإصلاح هذه وتنفيذها يمكن أن يمثلا تحديات بالنسبة إلى عملائنا وأطبائنا ومرضاهم. على أن هذا التقرير جاء بعد دراسة متأنية للبيانات السريرية المتاحة، فضلاً عن احترام كل علاقة بين المريض والطبيب في ما يتعلق بالرعاية الشخصية.



وسوف نستمر في تقديم أي بيانات وتوجيهات تظهر لأخذها في الحسبان من قبل الطبيب على philips.com/src-clinician-update.