Royal Philips هولندا، هي شركة تكنولوجيا متنوعة تصّب اهتمامها على تحسين حياة الأفراد بواسطة الابتكارات التي تثري حياتهم في مجالات الرعاية الصحية و أسلوب حياة المستهلك و الإضاءة. إنها شركة رائدة في مجال تصنيع منتجات العناية بأمراض القلب، والرعاية الوجيزة، والرعاية الصحية المنزلية، وحلول الإضاءة الموفرة للطاقة والتطبيقات الجديدة التي توفرها للإضاءة، بالإضافة إلى منتجات الحلاقة للرجال والعناية الشخصية، وصحة الفم.
Royal Philips هولندا، هي شركة تكنولوجيا متنوعة تصّب اهتمامها على تحسين حياة الأفراد بواسطة الابتكارات التي تثري حياتهم في مجالات الرعاية الصحية و أسلوب حياة المستهلك و الإضاءة. إنها شركة رائدة في مجال تصنيع منتجات العناية بأمراض القلب، والرعاية الوجيزة، والرعاية الصحية المنزلية، وحلول الإضاءة الموفرة للطاقة والتطبيقات الجديدة التي توفرها للإضاءة، بالإضافة إلى منتجات الحلاقة للرجال والعناية الشخصية، وصحة الفم.
منذ طرح شركة Philips لأول بُصيلة مصباح منذ أكثر من 120 سنة، نرى أن الابتكار والتركيز على الأفراد هما حجر الأساس في الشركة. يرتكز التزامنا على تقديم تقنيات جديدة في عالم الرعاية الصحية والإضاءة، فضلاً عن منتجات مبتكرة وذات صلة محليًا تُحدث فرقًا في حياة العملاء والمستهلكين وكل الأطراف المعنية في كل أنحاء العالم. نحن نؤمن أن أفضل طريقة للقيام بذلك تتمثل في الفهم العميق لاحتياجات الأفراد ورغباتهم. وحين نجمع الاثنين معًا، أي الفرد والابتكار، نكون قد خلقنا الجيل الجديد من التكنولوجيا وكل ما يحتاج إليه الأفراد ويرغبون به بحق. إنها الابتكارات القيّمة التي تساعد الأفراد على التمتّع بصحة جيدة، واتباع طريقة عيش صحية، والاستمتاع بالحياة.
منذ طرح شركة Philips لأول بُصيلة مصباح منذ أكثر من 120 سنة، نرى أن الابتكار والتركيز على الأفراد هما حجر الأساس في الشركة.
يرتكز التزامنا على تقديم تقنيات جديدة في عالم الرعاية الصحية والإضاءة، فضلاً عن منتجات مبتكرة وذات صلة محليًا تُحدث فرقًا في حياة العملاء والمستهلكين وكل الأطراف المعنية في كل أنحاء العالم. نحن نؤمن أن أفضل طريقة للقيام بذلك تتمثل في الفهم العميق لاحتياجات الأفراد ورغباتهم.
وحين نجمع الاثنين معًا، أي الفرد والابتكار، نكون قد خلقنا الجيل الجديد من التكنولوجيا وكل ما يحتاج إليه الأفراد ويرغبون به بحق. إنها الابتكارات القيّمة التي تساعد الأفراد على التمتّع بصحة جيدة، واتباع طريقة عيش صحية، والاستمتاع بالحياة.
دخلت فيليبس في شراكة مع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن سعي الشركة المستمر للتوسع في الأسواق سريعة النمو مثل الشرق الأوسط. كما قامت فيليبس بالدخول مؤخراً في أول شراكة لها في المنطقة في مجال الحلول مع مستشفى Burjeel، المنشأة الطبيّة الجديدة في أبوظبي بسعة 196 سرير.
دخلت فيليبس في شراكة مع شركة الفيصلية للأنظمة الطبية في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن سعي الشركة المستمر للتوسع في الأسواق سريعة النمو مثل الشرق الأوسط. كما قامت فيليبس بالدخول مؤخراً في أول شراكة لها في المنطقة في مجال الحلول مع مستشفى Burjeel، المنشأة الطبيّة الجديدة في أبوظبي بسعة 196 سرير.
اطلقت فيليبس منتجها الجديد HomeCooker , الذي يعتبر الأول ضمن مجموعة أدوات المطبخ الجديدة من فيليبس التي تمّ تطويرها ضمن شراكة سنوات عديدة مع الشيف الشهير جيمي أوليفر.
في الولايات المتحدة, قامت فيليبس بإضاءة اثنين من أهم المشاريع باستخدام حلول LED للإضاءة: الأول برج ميامي في فلوريدا والثاني مشروع إضاءة الخليج الذي يعتبر أكبر مجسّم في العالم منحوت من إضاءة LED ويقع على جسر خليج سان فرانسيسكو.
علاقات المستثمرين في فيليبس يوفر قسم علاقات المستثمرين في فيليبس معلومات للمحللين والمستثمرين الحاليين أو المحتملين. معلومات عن المساهمين في فيليبس
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علاقات المستثمرين في فيليبس
يوفر قسم علاقات المستثمرين في فيليبس معلومات للمحللين والمستثمرين الحاليين أو المحتملين.
معلومات عن المساهمين في فيليبس
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