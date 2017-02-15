125 عاماً من عمر فيليبس

هذا العام، مضى على تأسيس شركة فيليبس 125 عاماً. لذا فإننا نحتفل بالرسالة التي لطالما حملها مؤسسو علامة فيليبس التجارية وهي إيمانهم بقدرة الابتكار وريادة المشروعات على تحسين حياة الناس.

