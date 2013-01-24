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أداة OneBlade

QP2520/33
  • تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله
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    أداة OneBlade

    QP2520/33

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    أداة OneBlade

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

    أداة OneBlade

    تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

    إن OneBlade من Philips عبارة عن أداة تحديد اللحية جديدة وثورية بنظام مختلط، للحصول على خطوط وحواف دقيقة ولتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله. وداعًا للخطوات والأدوات المتعددة، فآلة OneBlade تتكفّل بها كلها. إكتشف كلّ المميزات

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      تحديد الحواف، وتشذيب الشعر وحلاقته، بغض النظر عن طوله

      مصممة لقص الشعر، وليس البشرة

      • تشذيب الشعر وحلاقته وتحديد الحواف
      • بغض النظر عن طول الشعر
      • 3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت
      • قابلة لإعادة الشحن، استخدام رطب وجاف
      تقنية OneBlade الفريدة

      تقنية OneBlade الفريدة

      تتميّز أداة OneBlade من Philips بتقنية ثورية مصممة لتسريح شعر الوجه والعناية بشعر الجسم. يمكن استخدمها لتحديد الحواف وتشذيب الشعر وحلاقته بغض النظر عن طوله. استمتع بحلاقة مريحة أكثر وأسهل بفضل نظام الحماية المزدوجة وغلاف يسمح بالانزلاق مع رؤوس مستديرة. تتميّز تقنية الحلاقة بأداة قص سريعة الحركة (200 مرة في الثانية) ما يجعلها فعّالة حتى على الشعيرات الأطول.

      تشذيب الشعر

      تشذيب الشعر

      يمكنك تشذيب لحيتك للحصول على لحية خفيفة متساوية بواسطة أحد أمشاط اللحية الخفيفة الثلاثة. استخدم المشط بدقة 1 مم لحية خفيفة مثالية، والمشط بدقة 3 مم لتشذيب دقيق والمشط بدقة 5 مم للحية خفيفة وطويلة.

      استمتع بحواف دقيقة

      استمتع بحواف دقيقة

      حدّد الحواف بشكلٍ دقيق باستخدام الشفرة بجانبَين. يمكنك الحلاقة بالاتجاهَين لرؤية كل شعرة تقصها بشكل أفضل. رتّب لحيتك بثوانٍ!

      تخلّص من الشعر

      تخلّص من الشعر

      لا تحلق أداة OneBlade بالدقة نفسها كالشفرة التقليدية، للحفاظ على راحة بشرتك. احلق بالاتجاه المعاكس للبصيلة وتخلّص من الشعر بسهولة بغض النظر عن طوله.

      تتبع دقيق

      تتبع دقيق

      تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق الوجه وحلاقته بشكل فعّال ومريح.

      احصل على خطوط وحواف دقيقة بواسطة الشفرة بجانبَين

      احصل على خطوط وحواف دقيقة بواسطة الشفرة بجانبَين

      تتبع أداة OneBlade منحنيات وجهك، ما يتيح لك تشذيب الشعر في كل مناطق وجهك وحلاقته بشكل فعّال ومريح. استخدم الشفرة بجانبَين لتسريح الحواف والحصول على خطوط دقيقة من خلال تحريك الشفرة في أي اتجاه.

      3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت (1 و3 و5 مم) للحية خفيفة متساوية

      3 أمشاط للحية الخفيفة، قابلة للتثبيت (1 و3 و5 مم) للحية خفيفة متساوية

      ركّب أحد الأمشاط القابلة للتثبيت للحصول على اللحية الخفيفة والمتساوية التي تريدها.

      أداة OneBlade متينة

      أداة OneBlade متينة

      تم تصميم الشفرتين لأداء يدوم طويلاً. وللحصول على أداء مثالي، ما عليك سوى استبدال كل شفرة كل 4 أشهر*. إن عملية الاستبدال سهلة ولا تتطلب مجهودًا.

      رطب وجاف

      رطب وجاف

      إن أداة OneBlade مقاومة للمياه، ما يجعل تنظيفها سهلاً: ما عليك سوى غسلها تحت الحنفية. يمكنك أيضًا الحلاقة مع رغوة أو بدونها، كما يحلو لك.

      بطارية تدوم طويلاً

      بطارية تدوم طويلاً

      يمكن الحصول على أداء متواصل لمدة 45 دقيقة بعد شحن البطارية القابلة لإعادة الشحن لمدة 8 ساعات.

      المواصفات التقنية

      • أداء التشذيب والحلاقة

        نظام الحلاقة
        • تقنية تتبع المنحنيات
        • نظام الحماية المزدوجة
        نظام الترتيب والقص
        تقنية تتبع المنحنيات

      • الملحقات

        المشط
        3 أمشاط للحية الخفيفة (1 و3 و5 مم)
        شفرة إضافية قابلة للاستبدال
        نعم
        الصيانة
        غطاء للتخزين

      • سهولة الاستعمال

        جاري الشحن
        قابلة للشحن
        شاشة عرض
        مؤشر الشحن على المحوّل
        الاستخدام الجافّ والرطب
        نعم

      • التصميم

        اللون
        أخضر ليموني، رمادي فحمي
        مقبض
        مقبض مطاطي مضلع

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        45 دقيقة
        جاري الشحن
        شحن كامل لمدة 8 ساعات
        نوع البطارية
        Ni-MH
        فولتية تلقائية
        100-240 فولت
        الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة
        2  واط

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        على المقبض
        رأس بديل
        • QP210،‏ QP220،‏ QP610،‏ QP620
        • يجب الاستبدال كل 4 أشهر*

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