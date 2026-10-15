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القهوة
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Philips Baristinaآلة إسبريسو
Philips Baristinaصندوق تفل القهوة
Philips Baristinaمقبض فلتر القهوة
Philips Baristinaأداة خفق الحليب
Philips Baristinaخفاقة الحليب
Philips Series 5500آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل
Philips Series 4400آلة تحضير الإسبريسو التلقائية بالكامل
Philips Café Aromis من السلسلة 8000آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس
Philips Philips All-in-1 Brewآلة تحضير القهوة بالتقطير مع مطحنة مضمّنة
Philips السلسلة 2200آلات تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل