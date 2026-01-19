حضّر. احفظ. اصنع سماداً.

صندوق تفل القهوة لدينا هو حل أنيق يتميّز بخطوط Baristina النظيفة، وهو مصنوع من 62% من البلاستيك المعاد تدويره. لا مزيد من الرحلات المتكررة إلى سلة المهملات - فقط توقف، وافتح، وأسقط تفل القهوة المستخدم داخل الصندوق.