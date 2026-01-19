BAR313/60
حضّر. احفظ. اصنع سماداً.
صندوق تفل القهوة لدينا هو حل أنيق يتميّز بخطوط Baristina النظيفة، وهو مصنوع من 62% من البلاستيك المعاد تدويره. لا مزيد من الرحلات المتكررة إلى سلة المهملات - فقط توقف، وافتح، وأسقط تفل القهوة المستخدم داخل الصندوق.إكتشف كلّ المميزات
صندوق تفل القهوة لدينا هو الحل المثالي لحفظ بقايا القهوة المستخدمة قبل تفريغها في النفايات العضوية. يمكنك حفظ ما يصل إلى 20 قرص قهوة في المرة الواحدة.
دع غسالة الأطباق تتولى المهام الصعبة. صندوق تفل القهوة لدينا مناسب للغسل في غسالة الأطباق، مما يمنحك المزيد من الوقت للاستمتاع بمشروبك.
أياً كان اللونين الذي تختاره، فإن صندوق تفل القهوة يكمل مظهر Baristina الخاص بك.
