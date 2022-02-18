اخلط. اقلب. اعصر.



توفر لك تقنية Flip&Juice™‎ حلاً واحدًا من دون متاعب للاستمتاع بكل احتياجات الخلط والعصر، فهي تجمع بشكل ذكي ما بين الخلط والعصر في جهاز واحد حتى تتمكن من الانتقال من العصائر الصافية أو مع لب إلى الخلطات المخلوطة جيدًا بمجرد قلب الدورق.