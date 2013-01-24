

عندما يتعلق الأمر بتزويد طفلك بأفضل انطلاقة في الحياة، نحن نؤمن أنه يجب بذل أقصى مجهود. تساعدك شافطات حليب الأم اليدوية والكهربائية من Philips Avent على شفط كمية أكبر من الحليب، بطريقة مريحة أكثر، أينما كنت. سواء كنت تبحثين عن شافطة حليب كهربائية ثنائية لاستخدامها في المنزل، أو مضخة يدوية لاستعمالها أثناء التنقل، نقدّم لك شافطات حليب تلبي كل احتياجاتك.

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.