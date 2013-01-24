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شافطات حليب الأم والعناية بالثدي

العلامة التجارية الأولى التي توصي بها الأمهات

نبذة عن شافطات حليب الأم التي نقدمها

تم تصميم شافطات حليب الأم من Philips Avent للشعور بالراحة وشفط كمية أكبر من الحليب

مصممة لتمكّنك من الجلوس بشكل مستقيم 

شافطة حليب الأم مع وسادة تدليك ناعمة من Philips Avent

وسادة تدليك

ناعمة

تصميم شافطة حليب الأم الخفيفة الوزن من Philips Avent

تصميم خفيف

الوزن

شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية Comfort

شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية وحلمات Comfort من Philips Avent
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  • تتميّز شافطة حليب الأم الثنائية بفعاليتها. تسمح لك شافطة حليب الأم الكهربائية الثنائية بشفط كمية أكبر من الحليب بوقت أقل.
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شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية Comfort

شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية وحلمات Comfort من Philips Avent
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  • شافطة حليب الأم الكهربائية الفردية من مجموعة Comfort التي نقدمها هي جهاز متعدد الجوانب للاستعمال اليومي في المنزل أو مكان العمل.
اكتشفي شافطة حليب الأم Comfort الكهربائية الفردية

شافطة حليب الأم اليدوية الفردية Comfort

شافطة حليب الأم اليدوية وحلمات من Philips Avent للاستخدام أثناء التنقل
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  • هل أنت بحاجة إلى جهاز خفيف الوزن ويمكن حمله؟ تتّسع شافطة حليب الأم اليدوية Comfort في حقيبة اليد بسهولة وهي عملية للأمهات اللواتي يخططن لشفط الحليب من وقت إلى آخر.
اكتشفي شافطة حليب الأم Comfort اليدوية الفردية
شافطة حليب الأم الكهربائية واليدوية وحلمات من Philips Avent

إكتشفي مجموعة شافطات حليب الأم ومنتجات العناية بالثدي الكاملة

عندما اختبرنا شافطة حليب الأم اليدوية Comfort للمرة الأولى، اعتقدت بعض الأمهات أن الجهاز لا يعمل، فلم يكن أحد ليتصور أن شفط الحليب قد يكون بهذا المستوى من الراحة، فهن لم يشعرن بأي انزعاج".

فريق التصميم في Philips

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طرق سهلة لتخزين حليبك وتقديمه


تساعدك مجموعة الرضّاعات والحلمات على إكمال وقت إطعام الطفل من دون حازوقة.
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رمز الرقم 1

شافطات حليب الأم والعناية بالثدي


عندما يتعلق الأمر بتزويد طفلك بأفضل انطلاقة في الحياة، نحن نؤمن أنه يجب بذل أقصى مجهود. تساعدك شافطات حليب الأم اليدوية والكهربائية من Philips Avent على شفط كمية أكبر من الحليب، بطريقة مريحة أكثر، أينما كنت. سواء كنت تبحثين عن شافطة حليب كهربائية ثنائية لاستخدامها في المنزل، أو مضخة يدوية لاستعمالها أثناء التنقل، نقدّم لك شافطات حليب تلبي كل احتياجاتك.

 

1 بالاستناد إلى الاستطلاع الذي أجرته شركة GemSeek في ديسمبر 2015 عبر الإنترنت حول نسبة الرضى، والذي اشتركت فيه أكثر من 9000 امرأة يستخدمن منتجات الرعاية بالطفل والعلامات التجارية ذات الصلة.

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