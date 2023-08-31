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أجهزة تبريد الهواء والتدفئة

Air Performer

جهاز تنقية الهواء المتكامل الأقوى
والأذكى لدينا


  ينقّي ويبرّد ويدفّئ  

جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز التدفئة Air Performer‏ 3 في 1

AMF870/35

هواء نقي ودافئ طوال السنة

ينظّف جهاز  Air Performerالهواء بدقة ويقوم بتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، يقوم بإزالة 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة(1) ويعدّل أداءه القوي تلقائيًا ليلبّي احتياجاتك.

فلتر HEPA

يقضي فلتر  HEPA على 99,97% من كل الجسيمات التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة في الهواء(1)

رمز AeraSense

ملاحظات في الوقت الآني حول جودة الهواء مع أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense

رمز التبريد

يبرّد الجو مع تدفق الهواء النظيف القوي لغاية 1579 م3/الساعة

رمز التطبيق المتصل

متصل بتطبيق Air+‎ من Philips: حل الهواء الذكي والنظيف

رمز التدفئة

بفضل تقنية سيراميك PTC القوية، يسخن الهواء في غضون 3 ثوانٍ لتدفئتك على الفور.

رمز الذكاء الاصطناعي

مشغّل بالذكاء الاصطناعي: استشعار وتكيّف وأداء تلقائي

AMF872/06، جهاز Air performer من Philips

ينقي الهواء في غرفة المعيشة بشكل لم تشهده من قبل 

 

لا تلتقط تقنية NanoProtect HEPA الملوّثات فحسب، بل تستخدم شحنة كهرباء استاتيكية لجذبها أيضًا، مما يؤدي إلى تنقية كمية أكبر من الهواء بمرتَين مقارنة بتصفية HEPA H13 التقليدية مع توفير أعلى للطاقة.(2)

عرض طبقات فلتر جهاز Air Performer

نظام التنقية HEPA الثلاثي الطبقات في جهاز Air Performer

الاطّلاع على طريقة العمل

01

الفلتر الأولي

يقوم بجمع الجسيمات الأكبر حجمًا، مثل الشعر والغبار، مما يساعد في تمديد فترة استهلاك فلتر NanoProtect HEPA.

02

NanoProtect HEPA

يقوم بإستخدام الألياف الاصطناعية ذات المقاومة المنخفضة، بالإضافة إلى شحنة كهربائية استاتيكية خاصة لإزالة الجسيمات.

03

الكربون النشط

يقوم بإلتقاط الروائح الكريهة والغازات الضارة المحتملة مثل المركّبات العضوية المتطايرة (VOC).

الفلتر الأولي

01

الفلتر الأولي

تقوم بجمع الجسيمات الأكبر حجمًا، مثل الشعر والغبار، مما يساعد في تمديد فترة استهلاك فلتر NanoProtect HEPA.

فلتر HEPA ‏1

02

NanoProtect HEPA

تقوم بإستخدام الألياف الاصطناعية ذات المقاومة المنخفضة، بالإضافة إلى شحنة كهربائية استاتيكية خاصة لإزالة الجسيمات.

فلتر الكربون النشط

03

الكربون النشط

تقوم بإلتقاط الروائح الكريهة والغازات الضارة المحتملة مثل المركّبات العضوية المتطايرة (VOC).

فلتر NanoProtect HEPA

 يزيل الجسيمات الأصغر حجماً بمقدار 100 مرة مقارنة بفلتر HEPA  التقليدي

يمكن للفلتر التقاط نسبة تصل إلى 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، فيما يلتقط فلتر HEPA التقليدي الجسيمات بحجم يصل إلى 0,3 ميكرون.
*تم اختبار الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.

0,003 ميكرون

جسيم الفيروس تحت المكبر

أكثر من 0,003 ميكرون

جسيم الفيروس
تقنية تكيفية ذاتية

تقنية تكيفية ذاتية

هواء نقي ومريح طوال السنة،
مع القدرة على التكيّف بحسب احتياجاتك:


مشغّل بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي (AI)
يقوم جهاز Air Performer بتنظيف الهواء وتدفئة الغرفة وتبريدها عند الحاجة. تقوم التقنية التكيفية الذاتية من  Philips  مع الذكاء الاصطناعي باكتشاف جودة الهواء، بالإضافة إلى القيام بتحليل عادات الاستخدام لديك لتخصيص أداء التنقية والحفاظ في الوقت نفسه على مستويات الضجيج واستهلاك الطاقة عند أدنى حد ممكن.

تقنية التدفق المزدوج

تنقية بعناية للغرف الكبيرة
بمساحة تصل إلى 70 م‏2 (3)

يوزّع الهواء النظيف بتدفق قويّ على كل زاوية من زوايا الغرفة

خاصية التبريد

التبريد

يبرّد الجو مع تدفق هواء قوي ونظيف ليمنحك شعورًا طبيعيًا ومريحًا. يصل الهواء إلى كل زوايا الغرفة بفضل دوران تدفق الهواء القابل للتعديل لغاية 350 درجة.

خاصية التدفئة

التدفئة

تدفئة آمنة للشعور بالراحة المستمرة في الأيام الباردة. بفضل تقنية سيراميك PTC القوية، يسخن الهواء في غضون 3 ثوانٍ لتدفئتك على الفور.

تصميم موفر لاستهلاك الطاقة

هواء نظيف مع استهلاك طاقة أقل

بفضل تصميمه الموفر للطاقة، يستخدم الجهاز 40 واط لتنقية الهواء(4)، أي أقل من المصباح الكهربائي التقليدي. وفي الوضع التلقائي، يعمل المحرك فقط عند الحاجة، مما يمدد فترة استخدام الفلتر ويوفّر الطاقة في الوقت نفسه.

وضع النوم الهادئ جدًا

وضع النوم مع تشغيل هادئ جدًا

في وضع السكون، يكون الجهاز هادئاً مع مستوى ضوضاء يبلغ 25 ديسيبل(أ)(5) فقط. يكتشف مستشعر الضوء الخاص به متى حلّ الظلام، ويطفئ أضواءه تلقائيًا.

تقنية الاستشعار AeraSense

إشعارات في الوقت الآني حول جودة الهواء مع أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense

تقوم المستشعرات الذكية AeraSense بفحص الهواء باستمرار وتوفير معلومات عنه في الوقت الآني. وهي تتفاعل على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوّث لتحسين جودة الهواء.

شاشة رقمية

شاشة رقمية
وحلقة ملوّنة

جهاز استشعار ذكي

جهاز استشعار ذكي

AMF870_15

تطبيق Air+‎
من Philips

يوفّر تطبيق Air+‎ تجربة تضمن لك تنفس هواء نظيف وصحي. يتعقّب الجهاز جودة الهواء داخل المنزل وخارجه في الوقت الآني. ويسمح لك بالتحكم بالجهاز أينما كنت بفضل جهاز التحكم الرقمي عن بُعد وأداة جدوَلة ذكية وميزات  التحكّم الصوتي عبر Alexa.*
*يعتمد توفّر Alexa  حسب البلد الذي تتواجد فيه.

شعار يعمل مع Amazon Alexa
رمز QR الخاص بـ Air plus
شاشات تطبيق Air plus

تم اعتماده واختباره بطريقة مستقلة

أكثر من 80 عامًا من الأبحاث والابتكار والتفاني في مجال العناية بالهواء والسعي إلى توفير الهواء النقي والراحة لك ولعائلتك.

شعار Airmid healthgroup

تم اختباره لإزالة فيروس إنفلونزا H1N1 من الهواء.

شعار المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية

معتمد من قبل المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية على أنه غير مسبب للحساسية.

شعار iUTA

تم اختباره من قبل معهد الأبحاث iUTA لتنقية 99,97% من الجسيمات المتناهية الصغر، بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون.(1)

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السلسلة 7000 ‏2 في 1

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وظيفة المروحة

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار

وظيفة جهاز التدفئة

رمز علامة الاختيار

-

التنقية (معدل تسليم الهواء النظيف (CADR))

270 م3/الساعة

270 م3/الساعة

حجم الغرفة

لغاية 70 م2

لغاية 70 م2

دوران بمقدار 350 درجة

رمز علامة الاختيار
رمز علامة الاختيار

شهادة المركز الأوروبي لمؤسسة الأبحاث حول الحساسية (ECARF)

رمز علامة الاختيار

-

التفاصيل المعروضة على الشاشة

PM 2.5، والغاز، والمواد المسببة للحساسية، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والضوء

PM 2.5، ودرجة الحرارة، والرطوبة، والضوء

الحجم

الارتفاع: 106,4 سم
قطر القاعدة: 32,5 سم

الارتفاع: 106,2 سم
قطر القاعدة: 25,6 سم

أجهزة تنقية الهواء

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اللأسئلة الأكثر تداولاً

كيف يعمل جهاز تنقية الهواء من Philips؟

يعمل جهاز تنقية الهواء عن طريق توجيه الهواء من خلال نظام التنقية المكون من 3 طبقات ويقوم بتنظيف الهواء من الملوثات التي تمر عبره. أثبتت أجهزة تنقية الهواء من Philips أنها تزيل 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم يصل إلى 0,003 ميكرون، مما يحميك من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة، وعث الغبار وجراثيم العفن والغازات الضارة والروائح الكريهة والملوثات الأخرى.(1)

ما هي وتيرة استبدال فلتر جهاز تنقية الهواء من Philips؟

فترة الاستخدام المتوقعة للفلتر هي 12 شهرًا*.

 

*يستند العمر الموصى به لاستخدام الجهاز إلى عملية حسابية نظرية لمتوسط القيم السنوية للجسيمات الضارة في الهواء الخارجي للمنطقة واستخدام جهاز تنقية الهواء بشكل يومي لمدة 16 ساعة في الوضع التلقائي.

ما هو أداء التنقية الخاص بجهاز تنقية الهواء من Philips؟

إن مؤشر الأداء الرئيسي لجهاز تقنية الهواء هو CADR (معدل تسليم الهواء النظيف)، أي تدفق الهواء النظيف الذي يتم توليده في ساعة واحدة. كلما ارتفعت قيمة CADR، كانت عملية التنظيف أسرع. وكلما ارتفع التلوث في الغرفة، ارتفعت قيمة CADR أيضًا. يتميّز جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 270 م3/الساعة*

 

* تم اختبار معدل تسليم الهواء النظيف (CADR) من قِبل مختبر خارجي معتمد وفقًا للمعيار GB/T18801-2015.

كيف يعمل مستشعر جودة الهواء لجهاز تنقية الهواء من Philips؟

جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000: تقوم أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense بمسح الهواء باستمرار وتقديم معلومات عنه في الوقت الآني. تتفاعل أجهزة الاستشعار الذكية على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوث لتحسين جودة الهواء. قم بمراجعة الشاشة الرقمية أو التطبيق الخاص بأجهزة تنقية الهواء لتتبع الملوثات الدقيقة (PM2.5) والمواد المسببة للحساسية والغازات الضارة ودرجة الحرارة والرطوبة.

جهاز تنقية الهواء من السلسلة 7000: تقوم أجهزة الاستشعار الذكية AeraSense بمسح الهواء باستمرار وتقديم معلومات عنه في الوقت الآني. تتفاعل أجهزة الاستشعار الذكية على الفور مع أي زيادة في مستوى التلوث لتحسين جودة الهواء. راجع الشاشة الرقمية أو التطبيق الخاص بأجهزة تنقية الهواء لتتبع الملوثات الدقيقة (PM2.5) ودرجة الحرارة والرطوبة.

كيف أتخلص من فلتر Philips؟

نوصي بوضع الفلتر في كيس أحادي الاستخدام واتباع الممارسة العادية، ثم غسل اليدَين لمدة 20 ثانية على أقل.

ما هي الجسيمات التي يزيلها جهاز تنقية الهواء من الهواء؟

يحميك جهاز تنقية الهواء من البكتيريا والفيروسات وغبار الطلع والغبار وزغب الحيوانات الأليفة، وعث الغبار والغازات الضارة والروائح الكريهة والمواد المسببة للحساسية والملوثات الأخرى. يقوم الجهاز بإزالة 99,97% من الجسيمات الصغيرة بحجم 0,003 ميكرون، أي الأصغر من أصغر فيروس معروف.(يبلغ حجم فيروس كورونا ~0,12 ميكرون)(1)

هل يعد جهاز تنقية الهواء مروحة خالية من الشفرات؟ ما هي مزايا المروحة الخالية من الشفرات؟

نعم ، يعد جهاز تنقية الهواء مروحة خالية من الشفرات. بالرغم من احتواء الجهاز على محرك بشفرات داخلية، لا تكون تلك الشفرات مرئية أو يمكن الوصول إليها. يتميز جهاز تنقية الهواء بتصميم يندمج بسلاسة ويعد أكثر أمانًا للاستخدام و ذلك بفضل عدم وجود شفرات دوارة مكشوفة. ينتج هذا التصميم تدفقًا مستمرًا من الهواء النقي، وهو أكثر استقرارًا من المراوح العادية المزودة بشفرات ولا يُخرج تدفقات مفاجئة من الهواء، بحيث تشعر بمتعة وراحة أكبر.

ما مقدار الطاقة التي يستهلكها نظام تدفئة جهاز تنقية الهواء؟

عند تشغيل نظام تدفئة الهواء، يستهلك الجهاز حوالى 2200 واط. بينما عند تشغيل أنظمة تنقية وتبريد الهواء، فسيستهلك الجهاز حوالي 40 واط فقط.

كيف أقوم بربط جهازي بتطبيق Air+‎؟

  1. قم بتنزيل تطبيق ‏Air+‎ من Philips من App Store أو ‏Google Play.
  2. ضَع مقبس جهاز تنقية الهواء في مأخذ الطاقة وقم بتشغيله. يومض مؤشر Wi-Fi باللون البرتقالي في المرة الأولى.
  3. تأكد من أن هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي متصل بنجاح بشبكة Wi-Fi.
  4. شغَّل تطبيق ‏Air+‎ من Philips وانقر فوق "ربط جهاز جديد" أو اضغط على زر "+" في أعلى الشاشة. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لربط جهاز تنقية الهواء بالشبكة.

كيف يعمل نظام الذكاء الاصطناعي وكيف أقوم بتنشيطه؟

يستخدم وضع Auto Plus الذكاء الاصطناعي (AI) لتنظيف الهواء عند الحاجة إليه. يقوم الوضع بدمج قراءات المستشعرات والبيانات الخارجية والأنماط السلوكية لتكييف أدائه، مع تقليل مستويات الضوضاء واستهلاك الطاقة. يمكنك تنشيط وضع Auto Plus عبر إعدادات الجهاز داخل تطبيق Air+‎‏. ؛

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(1) تم اختبار الهواء الذي يمرّ عبر الفلتر مع رذاذ كلوريد الصوديوم من قِبل مختبر تابع لجهة خارجية.
(2) تتميز أجهزة تنقية الهواء من Philips بمعدل أعلى لتسليم الهواء النظيف وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة مع فلتر NanoProtect HEPA مقارنة بفلتر HEPA H13، وقد تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T 18801.
(3) محتسب وفقًا لمعيار الاختبار NRCC-54013 باستخدام معدل استلام الهواء النظيف (CADR) مع دخان السجائر الذي تم اختباره وفقًا لمعيار GB/T18801-2015.
(4)غير مطبّق في وضع التدفئة. في وضع التدفئة، يستخدم 2200 واط لتسخين الهواء.
(5) متوسط مستوى الصوت، بناء على GB/T4214.1-2017 (‏IEC 60704-1 - 2020، الطراز). قد يختلف مستوى الصوت وفق الظروف في الغرفة وموقع الجهاز.

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