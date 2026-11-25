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جديد
ACP625/11
تبريد قوي ومضمون
استمتع بتدفق هواء قوي وهادئ لأقصى قدر من التبريد، مع تصميم مريح بـ 3 سرعات ودوران تلقائي. يتميز تصميم هذه المروحة بالجودة والثبات، وتوفر راحة منعشة يومًا بعد يوم.
قوة تدفق هواء المروحة 3250 م3/الساعة
تشغيل هادئ عند 40 ديسيبل(أ)
قابلة للإمالة والتأرجح
قطر الرأس 45 سم
مع تدفق هواء يصل إلى 30 مترًا، تضمن هذه المروحة نسيمًا لطيفًا ومنعشًا يحافظ على الغرفة بأكملها مريحة
يوفر تدفق هواء تبريد قوي بمعدل 3250 متر مكعب في الساعة لتبريد الغرفة بأكملها بسرعة. ودّع الهواء الراكد ورحّب بنسيم منعش يصل إلى كل ركن من أركان مساحتك.
استمتع ببيئة هادئة للعمل أو القراءة أو النوم مع نسيم لطيف لا يسبب إزعاجًا. تعمل المروحة بمستوى ضوضاء منخفض يصل إلى 40 ديسيبل(أ) عند أقل إعداد ليبقى الجو هادئًا ومريحًا.