جهاز التنقية الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بتصميم مدمج.

استمتع بهواء نظيف وآمن في المنزل مع راحة سريعة من مسببات الحـساسية والبكتيريا والفيروسات والروائح وملوثات الغاز. يزيل 99,97% من الجزيئات، مع الحد الأدنى من استهلاك الطاقة والضوضاء. بتصميم أنيق وإضاءة محيطة اختيارية وعناصر تحكم ذكية.