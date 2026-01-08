مصطلحات البحث

AR
EN
  • تحب الإسبريسو الحقيقي. وتكره المتاعب؟ تحب الإسبريسو الحقيقي. وتكره المتاعب؟ تحب الإسبريسو الحقيقي. وتكره المتاعب؟

    Baristina آلة إسبريسو

    BAR302/20

    تحب الإسبريسو الحقيقي. وتكره المتاعب؟

    أضف حبوب القهوة المفضلة لديك، حرك المقبـض، واستمتع بإسبريسو رائع. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن الحبوب للحصول على نكهة طازجة للغاية. وتضغطها بشكل مثالي في حامل الفلتر. وتخمرها بضغط احترافي. بهذه البساطة

    إكتشف كلّ المميزات

    Baristina آلة إسبريسو

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل آلات تحضير كبسولات القهوة

    تحب الإسبريسو الحقيقي. وتكره المتاعب؟

    تعرف على Baristina.

    • تمنحك حبوب القهوة المطحونة الطازجة أفضل نكهة ورائحة للقهوة.
    • ما عليك سوى تحريك المقبض. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن القهوة وكبسها وتحضيرها.
    • أزل حامل الفلتر. اشطفه. هذا كل شيء - أنت جاهز للانطلاق!
    • حجم طحن مثالي. ضغط دقيق. جرعات محددة. هكذا يتم تحضير الإسبريسو الحقيقي.
    • مضخة بضغط 16 بار تطلق النكهة الكاملة من حبوب القهوة لإسبريسو مثالي.
    الحبوب الطازجة هي الأفضل.

    الحبوب الطازجة هي الأفضل.

    تمنحك حبوب القهوة المطحونة طازجاً أروع نكهة ورائحة للقهوة. عندما تطحن الحبوب قبل التحضير مباشرة، يتحول فنجانك اليومي إلى تجربة استثنائية. هذا هو الفرق بين مجرد شرب قهوة، وبين الاستمتاع بقهوة رائعة حقاً.

    حرّك. حضّر. استمتع.

    حرّك. حضّر. استمتع.

    ما عليك سوى تحريك المقبـض. تقوم Baristina تلقائيًا بطحن القهوة وكبسها وتحضيرها. لا حاجة لأي مهارات باريستا. كل شيء يتم الاهتمام به، لذا يمكنك ببساطة الاسترخاء والاستمتاع بالإسبريسو أو اللونجو.

    سهلة التنظيف. بدون عناء.

    سهلة التنظيف. بدون عناء.

    أزل حامل الفلتر. اشطفه. هذا كل شيء. تجعل Baristina التنظيف سريعًا وبديهيًا. لا خطوات معقدة - فهي مـصممة للبساطة وسهولة الاستخدام.

    الباريستا الأنيق الصغير في منزلك

    الباريستا الأنيق الصغير في منزلك

    لا تخمين، لا تعديل، لا هدر للقهوة. تقوم Baristina بطحن القهوة إلى الحجم المثالي، وتضغط وتوزّع الجرعة بدقة – كل ما يجعل الإسبريسو الحقيقي بطعمه الأصلي. إنها بالفعل باريستا صغيرة في منزلك.

    إسبريسو ناعم حقيقي

    إسبريسو ناعم حقيقي

    تطلق مضخة الضغط بقوة 16 بار النكهة الكاملة من حبوب القهوة للإسبريسو، مما يخلق كريما غنية وكريمية ونكهة متوازنة نحبها جميعًا.

    قهوتك، بطريقتك

    قهوتك، بطريقتك

    سواء كنت ترغب في إسبريسو قوي أو لونجو ناعم. اختر ما تفضله، واجعله أكثر قوة إذا أردت، واستمتع بقهوتك اللذيـذة المصممة حسب ذوقك. الخيار دائمًا لك!

    صغيرة - لكنها قوية!

    صغيرة - لكنها قوية!

    تناسب Baristina أي سطح مطبخ بسلاسة دون التضحية بالأداء. لا تدع حجمها يخدعك. إنها مدمجة، لكنها قوية بما يكفي لتقديم قهوة غنية بأسلوب الباريستا في المنزل. مساحة المطبخ لم تعد مشكلة!

    نفايات أقل. مذاق أفضل. بدون كبسولات

    نفايات أقل. مذاق أفضل. بدون كبسولات

    البن الطازج يعني مذاقاً أفضل. كما يعني أيضاً نفايات أقل - لا مزيد من البلاستيك أو الألومنيوم. ما عليك سوى إخراج قرص القهوة من حامل الفلتر. تتحول حبوب البن مباشرة إلى مسحوق، مثالي للاستخدام كسماد.

    رشيقة، صديقة للبيئة ونظيفة.

    رشيقة، صديقة للبيئة ونظيفة.

    تم تصميم Baristina مع مراعاة الاستدامة. فهي موفرة للطاقة*، ومصنوعة من 50% من البلاستيك المعاد تدويره**، وتأتي في علبة خالية من البلاستيك بنسبة 100%.

    إنها هادئة!

    إنها هادئة!

    يمكنك الاستمتاع بإسبريسو حقيقي، يتم تحضيره ببساطة وهدوء.

    حبوب القهوة الخاصة بك، اختيارك أنت

    حبوب القهوة الخاصة بك، اختيارك أنت

    يمكنك اختيار حبوب البن المفضلة لديك. تستطيع Baristina التعرف على أنواع مختلفة من الحبوب وتنتج دائماً قهوة لذيـذة. فهي تستخرج دائماً أفضل ما في الحبوب. الخيار دائماً لك.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      رومانيا
      تم التصميم في
      هولندا

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      0,2 واط
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      غير متوفر
      لفترة قبل الانتقال الأوتوماتيكي إلى وضع االاستعداد
      0 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    • المواصفات التقنية

      ضغط المضخة
      16 بار
      مادة المطحنة
      سيراميك
      مستوى الضجيج
      72 ديسيبل
      الفولتية
      220-240 فولت
      التردد
      50 هرتز
      وزن المنتج
      5 كجم
      أبعاد المنتج
      180 ملم (العرض)، 345 ملم (الارتفاع)، 380 ملم (العمق)
      طول سلك الطاقة
      85 سم

    • إعدادات القهوة

      المشروبات
      • إسبرسو
      • لونجو
      تعزيز القوة
      نعم
      حجم القهوة
      قابلة للتعديل

    • المواصفات العامّة

      سعة حبوب القهوة
      170 جرام
      خزان مياه ذو سعة
      1,2 لتر
      ارتفاع الكوب الأقصى
      135 مم
      وقت تحضير الإسبريسو
      < 60 ثانية
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      • صينية تقطّر
      • غطاء صينية التقطير
      توافق فلتر المياه
      لا شيء
      إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      الملحقات المضمنة
      فلتر القهوة

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      2,6 واط ساعة
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      122,8 واط ساعة
      مواد التغليف
      >95% معاد تدويرها و100% قابلة لإعادة التدوير
      مواد الجهاز
      >50% من البلاستيك المستخدم معاد تدويره، باستثناء البلاستيك الملامس للماء والقهوة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    • * تصنيف الطاقة +A وفقًا لمعايير كفاءة الطاقة السويسرية.
    • ** باستثناء الأجزاء التي تلامس الماء والقهوة.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.