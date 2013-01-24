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Series 2200

آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

EP2220/10
  • نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة
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    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    EP2220/10

    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بمذاق القهوة الشهي ونكهتها الرائعة من الحبوب الطازجة، وعلى درجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الذي نقدّمه. يسمح لك جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بالحصول على كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو ناعم كالحرير بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بمذاق القهوة الشهي ونكهتها الرائعة من الحبوب الطازجة، وعلى درجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الذي نقدّمه. يسمح لك جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بالحصول على كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو ناعم كالحرير بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بمذاق القهوة الشهي ونكهتها الرائعة من الحبوب الطازجة، وعلى درجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الذي نقدّمه. يسمح لك جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بالحصول على كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو ناعم كالحرير بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

    Series 2200 آلات تحضير الإسبرسو الأوتوماتيكية بالكامل

    نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

    استمتع بمذاق القهوة الشهي ونكهتها الرائعة من الحبوب الطازجة، وعلى درجة الحرارة المثالية، بفضل نظام التخمير الذكي الذي نقدّمه. يسمح لك جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بالحصول على كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو ناعم كالحرير بسهولة تامة. إكتشف كلّ المميزات

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      نوعا قهوة شهيان من الحبوب الطازجة، بسهولة تامة

      بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      • نوعان من المشروبات
      • جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي
      • أسود غير لامع
      • شاشة لمس
      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      احصل على زبد حليب شهي بفضل جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      يوزع جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي البخار، فيسمح لك بتحضير رغوة الحليب الناعمة بسهولة لتضيفها إلى الكابوتشينو. وماذا أيضًا؟ يتميز جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي بسهولة تنظيفه نظراً إلى أنه يتألف من قطعتَين فقط.

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      يمكنك اختيار قهوتك بسهولة بفضل شاشة اللمس السهلة الاستخدام

      استمتع بمذاق القهوة ورائحة الحبوب الطازجة التي لا تقاوم بكبسة زر. تسمح لك شاشة اللمس السهلة الاستخدام باختيار قهوتك المفضّلة بكل سهولة.

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة النكهة والكمية من خلال ميزة My Coffee Choice

      يمكنك ضبط قوة مشروبك وكميته من خلال قائمة My Coffee Choice. ويمكنك الاختيار بسهولة من بين ثلاثة إعدادات مختلفة لملاءمة تفضيلاتك.

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      اضبط الإعدادات بسهول بحسب ذوقك، بفضل مستويات الطحن بـ 12 خطوة

      يمكن ضبط المطاحن المتينة من السيراميك التي نقدّمها بـ 12 خطوة، لتتمكّن من طحن حبوبك وتحويلها إلى مسحوق ناعم جدًا وصولاً إلى إجراء خشنة.

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      درجة الحرارة والنكهة والكريما المثالية كوبًا بعد كوب*

      يقدّم نظام Aroma Extract التوازن المثالي بين درجة حرارة التخمير واستخراج الرائحة بشكل ذكي، من خلال الحفاظ على درجة حرارة المياه بين 90 و98 درجة مئوية، وتنظيم معدل تدفق المياه في الوقت نفسه، لتتمكّن من الاستمتاع بأنواع القهوة اللذيذة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تضمن Thermoblock تزويد عائلتك بقهوة وكابتشينو ساخنَين وبدرجة حرارة ومثالية دائمًا. ويكمن السر في هيكلها الخفيف الوزن والمصنوع من الألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ الذي يصل إلى درجات حرارة عالية بسرعة تامة.

      تتميّز المطاحن التي نقدّمها بأنها مصنوعة 100% من السيراميك. فهي متينة ودقيقة جدًا للاستمتاع بـ 20000 كوب على الأقل من القهوة الطازجة واللذيذة.

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      حافظ على الحبوب طازجة لمدة أطول بفضل مانع تسرّب الرائحة

      يحمي مانع تسرّب الرائحة الجديد حبوب القهوة المفضّلة لديك ويحرص على أنها تحتفظ برائحتها الأصلية مع مرور الوقت، مع خفض الضجيج الناتج من المطحنة في الوقت نفسه.

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      تحضير لغاية 5000 كوب*من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر AquaClean

      عند تغيير فلتر الآلة في الوقت المناسب، لن تحاج إلى إزالة الترسبات الكلسية من الآلة لغاية 5000 كوب*، ويمكنك الاستمتاع بمياه نقية ومقطّرة في الوقت نفسه.

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تنظيف سهل بفضل مجموعة التخمير القابلة للفك بالكامل

      تشكّل مجموعة التخمير جزءًا أساسيًا في كل آلة قهوة أوتوماتيكية بالكامل، ويجب تنظيفها بشكل منتظم. تسمح لك مجموعة التخمير القابلة للفك بتنظيفها جيدًا بمجرد غسلها تحت مياه الحنفية.

      إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

      إزالة الترسبات الكلسية تلقائيًا لراحة تامة

      أصبح من السهل تنظيف آلة تحضير القهوة والحفاظ عليها بفضل البرنامج التلقائي الذي ينبّهك عندما يحين الوقت لإزالة الترسبات الكلسية. ويمكنك أيضًا ضبط وتيرة هذه العملية لتتناسب مع مستوى عسر المياه في منزلك.

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية لراحة تامة

      للاستمتاع براحة تامة، يمكنك وضع نظام الحليب وصَينية التقطير وحاوية القهوة المطحونة في الجلاية، وذلك لتوفير الوقت ولضمان عملية تنظيف صحية.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        تم التصميم في
        إيطاليا
        صُنع في
        رومانيا

      • المواصفات العامّة

        واجهة المستخدم
        شاشة لمس
        ذوبان الحليب
        جهاز إزباد الحليب الكلاسيكي

      • المواصفات التقنية

        سعة وعاء المخلفات
        12  حصص
        التردد
        50  هرتز
        ارتفاع الكوب الأقصى
        150  ملليمترًا
        فولتية
        230  فولت
        اللون والمظهر الخارجي
        • أسود
        • أسود غير لامع
        طول سلك الطاقة
        100  سم
        حاوية المخلفات
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        خزان الماء
        إمكانية وصول من الجهة الأمامية
        وزن المنتج
        7.5  كلغ
        أبعاد المنتج
        246‏x‏371‏x‏433  ملليمترًا
        سعة حبوب القهوة
        275  غ
        خزان ماء ذو سعة
        1.8  لتر
        توافق الفلتر
        AquaClean
        ضغط المضخة
        15  بار

      • التخصيص

        إعدادات قوة النكهة
        3
        إعدادات المطحنة
        12
        تحكم بالنكهة قبل التخمير
        نعم
        إعدادات درجة الحرارة
        3

      • مجموعة متنوعة

        المشروبات
        • إسبرسو
        • ماء ساخنة
        • القهوة
        خيار استخدام مسحوق القهوة
        نعم
        كوب مزدوج
        نعم
        كوب حليب مزدوج
        لا

      • ميزات أخرى

        مجموعة تخمير قابلة للفك
        نعم
        مانع تسرّب الرائحة
        نعم
        إزالة الترسبات الكلسية مع توجيهات
        نعم
        AquaClean
        نعم

      • الملحقات

        مضمنة
        • خرطوم تشحيم
        • ملعقة قياس
        • شريط اختبار عسر المياه

      • الخدمة

        ضمان لمدة سنتين
        نعم

      • الاستدامة

        إعداد بيئي
        نعم
        ملصق الطاقة
        التصنيف أ
        الطاقة المستهلكة للتخمير
        1500  واط
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        > 95  %

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            • بالاستناد إلى حرارة تتراوح ما بين 70 و82 درجة مئوية