    Baristina خفاقة الحليب

    BAR311/00

    تقوم خفاقة الحليب Baristina الخاصة بنا بخفق الحليب الساخن والبارد في ثوانٍ، مما يسهل عليك إعداد أي نوع من القهوة ترغب فيه - سهلة الاستخدام، وسهلة التنظيف أيضًا.

    رغوة حليب مثالية

    تعمل مع الحليب الساخن والبارد، الحيواني والنباتي

    • أبيض حليبي
    للرغوة الناعمة

    للرغوة الناعمة

    مضبوط على درجة الحرارة والسرعة المثالية، لإنشاء أفضل رغوة كثيفة وناعمة.

    ساخن أو بارد

    ساخن أو بارد

    اضبط درجة الحرارة على ساخنة أو باردة وأتقن كل أنواع القهوة، من اللاتيه ماكياتو إلى المثلجة.

    أي حليب، في أي وقت

    أي حليب، في أي وقت

    ينتج أفضل رغوة ممكنة مع أنواع مختلفة من الحليب والبدائل النباتية.

    سهل التنظيف

    سهل التنظيف

    الأسطح الناعمة غير اللاصقة تعني أنك تحتاج فقط إلى شطف ومسح لتنظيف جهاز الرغوة، بينما المخفقة والغطاء مناسبان لغسالة الأطباق.

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين
      تم التصميم في
      هولندا

    • المواصفات التقنية

      الفولتية
      220-240 فولت / 120 فولت
      التردد
      50-60 هرتز / 60 هرتز
      وزن المنتج
      0,79 كجم
      أبعاد المنتج
      112 ملم (العرض)، 195 ملم (الارتفاع)، 112 ملم (العمق)
      طول سلك الطاقة
      75 سم

    • المواصفات العامّة

      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      خفاقة، غطاء وملعقة
      الملحقات المضمنة
      ملعقة
      المشروبات
      • رغوة ساخنة
      • رغوة باردة
      السعة
      120 مل
      وقت الخفق
      <130 ثانية

    • الخدمة

      ضمان لمدة سنتين
      نعم

    • الاستدامة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      <0.25 واط
      الطاقة المستهلكة للتخمير
      15.3 واط/ساعة
      مواد التغليف
      قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%
      مواد الجهاز
      أكثر من 50% من البلاستيك المستخدم هو بلاستيك معاد تدويره

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

