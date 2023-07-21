نكهة حبوب القهوة الطازجة في كل فنجان.

قهوة لذيـذة محضرة من حبوب مطحونة طازجة مباشرة في المنزل مع ماكينة تحضير القهوة بالتقطير Philips All-in-One Brew مع مطحنة مدمجة. يمكنك تحضير إبريق كامل للعائلة بأكملها أو كوب واحد مباشرة في كوبك المفضل أو كوب السفر - في أي وقت تريد. انتقل بسهولة بين نوعين من الحبوب بفضل حاوية الحبوب المزدوجة، واختر كثافة القهوة المفضلة لديك، وستقدم الماكينة النسبة المثالية بين القهوة والماء في كل مرة بفضل تقنية Smart Dosing. من الحبوب الطازجة إلى كوبك في دقائق، مع نتائج لذيـذة باستمرار.