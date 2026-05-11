    Café Aromis من السلسلة 8000 آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس

    EP8757/20

    جودة مقهى، راحة منزل

    استمتع بقهوة بجودة المقاهي في منزلك مع فيليبس Café Aromis. يمكنك تحضير أكثر من 50 مشروبًا، من الإسبريسو إلى القهوة الباردة، المحضّرة بكمية أكبر من حبوب القهوة* للحصول على مذاق يشبه المقاهي. احصل على رغوة ناعمة ساخنة أو باردة مع LatteGo Pro ونظفها في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري.

    Café Aromis من السلسلة 8000 آلة تحضير القهوة الأوتوماتيكية بالكامل من فيليبس

    النكهة القوية التي تحبها، من الإسبريسو إلى القهوة الباردة

    • نتائج بجودة المقاهي مع تقنية BrewExtract
    • رغوة حليب ناعمة مع LatteGo Pro
    • أكثر من 50 مشروبًا ساخنًا وباردًا لكل مزاج
    • تنظيف بدون عناء
    • شاشة بديهية سهلة الاستخدام
    المزيد من الحبوب، المزيد من النكهة

    السر وراء كثافة القهوة كما في المقاهي؟ تعتمد تقنية BrewExtract على إضافة كمية أكبر من حبوب القهوة* وضغطها بقوة أعلى في كل عملية تحضير، مما يمنحك ذلك المذاق الغني والمركّز الذي يميّز قهوة المقاهي من جهاز تحضير الإسبريسو الخاص بك، ويمكنك ضبط النكهة تمامًا كما تحب عبر 7 مستويات من الكثافة لتحصل على التوازن المثالي بين النعومة والقوة.

    رغوة حليب ناعمة كالحرير، لجميع مشروبات المقهى المفضلة لديك

    تعني النتائج بجودة المقهى أيضًا رغوة حليب ناعمة كالحرير، ساخنة أو باردة. وهنا يأتي دور LatteGo Pro. من الكابتشينو إلى اللاتيه المثلج، يقدم نظام الحليب لدينا نتائج بجودة المقاهي باستخدام الحليب العادي والنباتي. يمكن غسله في غسالة الأطباق، وعدم وجود أنابيب يعني أنه يمكنك تنظيفه في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري. استمتع بمستوى جديد من الرغوة مع LatteGo Pro: جهاز رغوة الحليب المبتكر في نظام ماكينة القهوة لدينا.

    أكثر من 50 مشروبًا ساخنًا وباردًا لكل مزاج

    اكتشف أكثر من 50 وصفة قهوة ساخنة وباردة، من الإسبريسو الغني إلى القهوة المثلجة المنعشة، فهذه الآلة المخصّصة للقهوة الساخنة والمثلجة تمنح العائلات ومحبي القهوة تنوّعًا واسعًا بمستوى المقاهي داخل المنزل، لتستمتع بتجارب جديدة كل يوم دون الحاجة للخروج.

    كل المتعة مع الحد الأدنى من التنظيف

    نظّف LatteGo Pro في 10 ثوانٍ بالشطف تحت الماء الجاري أو ضعه في غسالة الأطباق. يمكن تنظيف وحدة التخمير تحت الصنبور. عندما يحين وقت تشغيل برنامج التنظيف، مثل إزالة الترسبات، سترشدك الماكينة خلال العملية.

    قهوتك المفضلة، بلمسة زر

    تضمن شاشة TFT اللمسية البديهية مقاس 4.3" تجربة تحضير قهوة سهلة وسلسة بفضل التحضير بلمسة واحدة وإمكانية إنشاء ملفات مستخدم مخصّصة، مما يجعل كل فنجان مضبوطًا تمامًا حسب الذوق. وتوفّر عناصر التحكم البسيطة استخدامًا مريحًا للجميع في المنزل ليستمتعوا بقهوة فاخرة بمستوى المقاهي دون أي تعقيد.

    الباريستا الخاص بك في المنزل

    تعرّف على مساعد الباريستا، المساعد الذي يسعى لتحسين قهوتك كل يوم. يمكنك استخدامه على الماكينة، أو في تطبيق HomeID. تحدث وأخبره عن نوع الحبوب التي تستخدمها، وسيعدل تلقائيًا إعدادات التحضير للحصول على أفضل استخلاص من حبوبك. مع مساعد الباريستا، يمكنك ضبط القوة أو الحجم أو درجة الحرارة لتناسب ذوقك - حتى عند التحضير عن بُعد. إنه دائمًا في خدمتك، لذا كل فنجان يشعرك وكأنه حضّر بواسطة باريستا حقيقي في مطبخك.

    مذاق القهوة الباردة الأصلي

    استمتع بقهوة باردة منعشة بضغطة زر - متوازنة وسلسة، جاهزة عند الطلب.

    هدوء أكثر بنسبة 40% مع تقنية SilentBrew**

    تقنية SilentBrew المسجلة ببراءة اختراع تقلل من صوت الماكينة، مما يجعل من السهل الاستمتاع بمتعة تحضير القهوة. باستخدام عازل للصوت وطحن هادئ، تصدر ماكيناتنا ضوضاء أقل بنسبة 40% من الطرازات السابقة وتأتي مع شهادة Quiet Mark.

    قهوة غنية بالنكهة من حبوب طازجة

    تبدأ القهوة بجودة المقهى من الحبوب المطحونة الطازجة. أضف حبوبك المفضلة، اختر قهوتك ودع المطحنة المدمجة تطلق تلك النكهة والرائحة التي لا تقاوم. يمكنك ضبط حجم الطحن باستخدام واحد من 12 إعداداً، من الناعم إلى الخشن.

    المزيد من النكهات بفضل وظيفة الجرعة الإضافية

    استمتع بنكهة أكثر وقهوة قوية بدون مرارة باستخدام وظيفة الجرعة الإضافية. يمكنك إضافتها إلى أي من وصفات القهوة، باستثناء عند استخدام وظيفة البن المطحون مسبقاً.

    وفر في استهلاك الماء والطاقة مع وضع Eco

    استخدم وضع Eco لتقليل استهلاك الماء والطاقة، دون المساس بجودة القهوة. تتيح لك آلة Philips Café Aromis خفض إضاءة الأضواء الرئيسية وأضواء الكوب قبل الوقت الافتراضي، واستخدام كمية أقل من الماء أثناء الشطف، والانتقال إلى وضع الاستعداد بشكل أسرع أو خفض السطوع.

    لغاية 5000 كوب***من دون إزالة الترسبات الكلسية بفضل فلتر Aquaclean

    حضّر ما يصل إلى 5000 كوب دون الحاجة إلى إزالة الترسبات بفضل فلتر AquaClean. فهو ينقي المياه قبل بدء تحضير القهوة لتتمتع قهوتك بمذاقٍ أغنى.

    تحضير القهوة عن بُعد والحصول على نصائح مع تطبيق HomeID

    احصل على نصائح القهوة والوصفات والمساعدة مباشرة من خلال تطبيق HomeID — رفيقك الباريستا الرقمي في كل خطوة من رحلتك.

    مـصممة للارتقاء بمنزلك

    آلة قهوة Philips Café Aromis المزودة بمطحنة وجهاز رغوة لا تقوم فقط بتحضير قهوة لذيـذة بل ترتقي بمطبخك أيضاً. تجتمع اللمسة الأنيقة والتصميم الناعم والشاشة سهلة الاستخدام لإضافة لمسة أوروبية أنيقة إلى منزلك.

    أكواب أكثر، إعادة ملء أقل

    قم بتحضير المزيد من القهوة عالية الجودة وإعادة الملء بشكل أقل بفضل خزان المياه الكبير بسعة 1,9 لتر. هذا يعني كوباً تلو الآخر لجميع أفراد العائلة أو عند استضافة الأصدقاء.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات العامة

      مصدر القهوة
      حبوب القهوة الطازجة
      مشاركة المستخدم
      كبسة زر
      المشروبات المبرمجة سابقًا
      54
      عدد الحصص
      2
      ضغط
      15 بار
      مطحنة مدمجة
      نعم
      إعدادات المطحنة
      12
      سعة حاوية الحبوب
      275 جم
      رغوة الحليب
      نعم
      ذوبان الحليب
      LatteGo Pro
      حاوية الحليب
      0,25 لتر
      سعة خزان المياه
      1,9 لتر
      ملفات التعريف
      8
      المادة الأساسية
      بلاستيك
      المادة الثانوية
      معدنية
      التقنية
      تقنية BrewExtract، ضبط الحبوب Bean Adjust، البدء السريع Quick Start، LatteGo Pro، SilentBrew
      واجهة
      شاشة لمس TFT بديهية مقاس 4.3"
      الكفالة
      2 عاماً
      إمكانية الاتصال
      نعم
      قطع قابلة للغسل في الجلاية
      نعم

    • المواصفات التقنية

      تصنيف كفاءة الطاقة
      الفئة A
      الطاقة
      1500 واط
      الفولتية
      230 فولط
      التردد
      50 هرتز
      عدد الوحدات في الحزمة
      المرحلة الأولى

    • ميزة السلامة

      مؤقت إيقاف التشغيل التلقائي
      نعم
      شهادة السلامة
      نعم

    • الوزن والأبعاد

      طول المنتج
      452 ملم
      عرض المنتج
      251 مم
      ارتفاع المنتج
      389 مم
      وزن المنتج
      9,3 كجم
      طول الحزمة
      493 مم
      عرض الحزمة
      289 مم
      ارتفاع الحزمة
      473 مم
      وزن الحزمة
      10-12,3 كجم

    • التوافق

      الملحقات المرفقة 1
      LatteGo Pro Hot
      الملحقات المرفقة 2
      LatteGo Pro Cold
      الملحقات المرفقة 3
      فلتر AquaClean
      الملحقات المرفقة 4
      ملعقة قياس
      الملحقات المرفقة 5
      شريط اختبار عسر المياه
      الملحقات المتعلقة 1
      أقراص إزالة زيت القهوة
      الملحقات المتعلقة 2
      عامل إزالة الترسبات من آلة تحضير الإسبريسو

    • متانة

      دليل المستخدم
      > 75% من الورق المعاد تدويره
      التغليف
      > 95% من المواد المعاد تدويرها

    • بلد المنشأ

      تم الإنتاج في
      رومانيا

    • موفرة للطاقة

      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
      0.2 واط
      استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل
      غير متوفر
      استهلاك الطاقة المتصل بالشبكة في وضع الاستعداد
      0,4 واط
      لفترة قبل الانتقال التلقائي إلى وضع الاستعداد
      15 دقيقة
      الفترة قبل الإيقاف التلقائي
      غير متوفر
      الفترة قبل التحويل التلقائي إلى وضع الاستعداد المتصل بالشبكة
      15 دقيقة
      معيار القياس
      EN 50564:2011

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • * مقارنة بجميع آلات الإسبريسو الأوتوماتيكية الأخرى من فيليبس
    • ** عند المقارنة بآلات الإسبريسو السابقة من فيليبس
    • *** بناءً على 8 عمليات استبدال للفلتر كما هو موضح بواسطة الجهاز. يعتمد العدد الفعلي للأكواب على أنواع القهوة المختارة وأنماط الشطف والتنظيف
