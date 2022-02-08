إشعار السلامة الميدانية للجهاز الطبي

Philips Respironics

FSN 2021-05-A وFSN 2021-06-A

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معلومات منظف الأوزون

8 فبراير 2022

نحن نعلم مدى أهمية الشعور بالثقة بأنك تقوم بتنظيف جهازك على نحو صحيح.


للحصول على معلومات مفصلة حول العناية بالجهاز البديل، يُرجى الرجوع إلى دليل المستخدم وتعليمات التنظيف والفحص الملحقة بالجهاز. من المهم ألا تستخدم سوى طرق التنظيف المعتمدة لجهازك؛ حيث إن طرق التنظيف غير المعتمدة مثل الأوزون قد تسهم في تدهور الفوم. تُرجى ملاحظة أن منتجات التنظيف بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية (بما في ذلك صندوق التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية من Philips) ليست حاليًا طرق تنظيف معتمدة للأجهزة أو الأقنعة التي نقدمها ولا نستخدمها لإصلاح الأجهزة في عملية السحب الحالية.

 

يُرجى الرجوع أيضًا إلى بيان السلامة الخاص بإدارة الأغذية والأدوية (FDA) الصادر في 27 فبراير 2020 بعنوان "الأشعة فوق البنفسجية والأوزون: المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الأوزون والأشعة فوق البنفسجية لتنظيف أجهزة CPAP وملحقاتها". واصل القراءة أدناه للاطلاع على بضع نقاط رئيسية واردة في المقال:

 

  • "اتبع تعليمات الشركة المصنِّعة لجهاز CPAP وإرشادات التنظيف والاستبدال الموصى بها لجهاز CPAP وملحقاته. إذا لم تتمكن من العثور على دليل المالك أو تعليماته، أو إذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل بالشركة المصنِّعة لجهاز CPAP أو ملحقاته. يمكنك أيضًا الاتصال بمقدّم الرعاية الصحية لديك لطرح أي أسئلة".
  • "تجدر الإشارة إلى أن إدارة الغذاء والدواء لم تقيّم سلامة وفعالية المنتجات التي تستخدم غاز الأوزون أو الأشعة فوق البنفسجية المصممة لتنظيف أجهزة CPAP وملحقاتها أو تعقيمها أو تطهيرها في المنزل أو بيئات الرعاية الصحية".

إذا لم تكن قد سجلت جهازك بعد

معرفة المزيد حول السحب

بدء عملية التسجيل

الرقم المجاني الخاص بالمملكة العربية السعودية

0039 800-814 (00966)

 

الرقم المجاني الدولي الخاص بالدول الأخرى

 

(0044) 20 8089 3822

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