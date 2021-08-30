كانت المشكلة الأولية في الفوم متعلقة بالانبعاثات المحتملة للجسيمات (الجسيمات الدقيقة) الناتجة من الفوم المتدهور وبعض المواد الكيميائية المثيرة للقلق التي تسمى المركّبات العضوية المتطايرة (VOC). ونتيجة ذلك، تم إجراء اختبار وتقييمات.



أشارت مراجعة هذا التقييم إلى أن التعرض للمستوى من المركّبات العضوية المتطايرة (VOC) المحدد حتى الآن لأجهزة DreamStation من الجيل الأول لا يتوقع غالبًا أن يؤدي إلى عواقب صحية طويلة الأجل بالنسبة إلى المرضى. يقتصر هذا التقييم الجديد على تقييم المركّبات العضوية المتطايرة بالنسبة إلى الجيل الأول من أجهزة DreamStation ولا يقوم بتقييم مخاطر جسيمات الفوم المحتملة أو يغطي الأجهزة الأخرى المتأثرة بعملية السحب. من المهم ملاحظة أن أجهزة DreamStation التي تم اختبارها لم تتعرض لتنظيف بالأوزون. ويتم إجراء المزيد من الاختبارات والتحليلات.