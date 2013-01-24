الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN

مصطلحات البحث

    مصمم للاستخدام يوميًا

    دعم العملاء
    للمتخصصين في الرعاية الصحية.

    مساعدتك في العثور على ما تريد، بسرعة تامة

    دعم العملاء

    مساعدتك في العثور على ما تريد، بسرعة تامة

    آنسة من قسم دعم العملاء تتحدّث على الهاتف
    هل ترغب في التحدّث إلى فنّي أو مندوب مبيعات عبر الهاتف، أو الحصول على العنوان البريدي؟
    احصل على معلومات الاتصال هنا
    طلبات الخدمة

    بوابة خدمة العملاء للمتخصصين في الرعاية الصحية فقط

     

    هل لديك طلب خدمة غير حرج؟ أرسله
    عبر الإنترنت على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع عبر بوابة الخدمة الذاتية. تتطلّب حساب مستخدم.
    تسجيل الدخول هنا
    طلب الوصول
    معرفة المزيد حول بوابة خدمة العملاء
    منتج استهلاكي
    هل تبحث عن الدعم لشراء منتجك الاستهلاكي؟
    تفضّل بزيارة قسم دعم العملاء هنا

    التعليم والتدريب

    حسب الدور الاحترافي
    حسب الدور الاحترافي 
    استفد أكثر من استثمارك في المنتج وحسّن معرفتك ومهاراتك السريرية بشكل مستمرّ.

    حسب التطبيق السريري
    حسب التطبيق السريري 
    دورات تعليمية حول التطبيق السريري لأنظمة وبرامج المراقبة والتصوير المصممة لدعم التميّز السريري.

    استعراض الكتالوج الكامل
    استعراض الكتالوج الكامل 
    يحتوي الكتالوج الذي نقدّمه على أكثر من 1700 دورة تعليمية طبية ومتعلقة بالرعاية الصحية وأنشطة التعليم المستمر.
    استعراض الكتالوج الكامل

    المستندات والموارد

    رمز الموزّعين
    الموزعون

    جهات الاتصال بالموزع العالمي 

    العثور على معلومات الاتصال المفصّلة لتحديد مكان تواجد موزّع لمنتجات Philips في منطقتك.
    الانتقال إلى الموزعين هنا
    رز المستندات
    المستندات والموارد
    إرشادات الاستخدام
    تمكّن من البحث بحسب الجهاز أو المنتج، أو استخدم رقم المستند الرقمي للعثور عما تبحث عنه.
    الانتقال إلى إرشادات الاستخدام
    مستندات المنتج
    دلائل المستخدم ودلائل الخدمة لتشغيل برامج ومنتجات Philips والاعتناء بها. يتطلّب توفر حساب مستخدم.
    الانتقال إلى المستندات
    طلب الوصول هنا
    المنشورات
    اقرأ المقالات حول آخر الصيحات والمعلومات، والممارسات الفضلى والحالات السريرية، ونصائح عملية والمزيد غير ذلك.
    الانتقال إلى المنشورات
    رمز المبيعات عبر الإنترنت
    المبيعات عبر الإنترنت

    معدّات وأجهزة المستشفيات 

    تسوّق المعدّات والمنتجات الاستهلاكية وأجهزة مراقبة المرضى، ومنتجات رعاية الطوارئ، ومنتجات مخطط كهربية القلب التشخيصية ومنتجات العناية بالأم والطفل. يتطلّب توفر حساب مستخدم.
    تسجيل الدخول أو طلب الوصول هنا
    رمز الأمان
    الأمان والمعايير

    معايير تكنولوجيا المعلومات

    تمكّن من الوصول إلى المكتبة الكاملة من بيانات التوافق DICOM وبيانات تكامل IHE.‏ 
    الانتقال إلى معايير تكنولوجيا المعلومات

    أمان المنتجات

    تمكّن من العثور على مستندات حالة الأمان مع تحديثات حول الثغرات الخاصة بالمنتج، بالإضافة إلى التحذيرات الحالية والسابقة. تتطلّب بعض المستندات توفر حساب مستخدم. 
    انتقل إلى أمان المنتجات

    برامج التوافق

    اقرأ حول برامج التوافق التي تجّهنا في التزامنا بالجودة والابتكار والقيادة والنزاهة.
    الانتقال إلى برامج التوافق
    رمز الخدمة الذاتية
    بوابات الخدمة الذاتية

    My Philips للمتخصصين

    تمكّن من الوصول إلى المعلومات الرئيسية حول الحساب والمنتج والخدمة، بالإضافة إلى فرص التدريب المتوفرة لك، من مكان واحد. يتطلّب توفر حساب مستخدم.
    تسجيل الدخول أو طلب الوصول هنا

    بوابة خدمة العملاء للمتخصصين في الرعاية الصحية فقط

    منصة رقمية واحدة لصيانة الأصول، والإبلاغ عنها وإدارتها، من أي مكان وفي أي وقت. يتطلّب توفر حساب مستخدم. 
    تسجيل الدخول هنا
    طلب الوصول هنا
    معرفة المزيد حول بوابة خدمة العملاء

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.