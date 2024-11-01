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يُرجى تقديم نموذج لإرسال المعلومات المحددة إليك.
التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)
تلتزم شركة Philips Healthcare كل الالتزام بمعالجة مشاكل الأمان التي تواجه العملاء بشكل استباقي. ولتوجيه جهودنا، أنشأنا سياسة عالمية للتعامل مع الطبيعة المتطورة للأمان في التكنولوجيا الطبية، بما في ذلك متطلبات ميزات المنتجات وتقييم التهديدات الأمنية وتتبعها والامتثال للمعايير الحكومية المحلية.
تلتزم شركة Philips Healthcare كل الالتزام بمعالجة مشاكل الأمان التي تواجه العملاء بشكل استباقي. ولتوجيه جهودنا، أنشأنا سياسة عالمية للتعامل مع الطبيعة المتطورة للأمان في التكنولوجيا الطبية، بما في ذلك متطلبات ميزات المنتجات وتقييم التهديدات الأمنية وتتبعها والامتثال للمعايير الحكومية المحلية.
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