يعاني أكثر من 22 مليون أمريكي من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA). وتتمثل المشكلة الأكبر في عدم خضوع حوالي 80 بالمائة من مرضى انقطاع النفس النومي في الولايات المتحدة الأمريكية للتشخيص.





يعاني عدد كبير من سكان العالم من صعوبة في النوم نتيجة ضغوطات الحياة ونمط الحياة المتعب والأمراض وغيرها من الأسباب. لذا كان لا بد من بذل الجهود لحل هذه المشكلة، إلا أن الإدارة الناجحة للمرضى الذين يعانون من مشاكل النوم، في بيئة الرعاية الصحية المتغيرة في عصرنا الحالي، تمثل تحديًا كبيرًا ومكلفًا أكثر من ذي قبل. وأصبح بالتالي من الضروري الإقدام على تشخيص حالات النوم المعقدة بشكل أكثر فعالية وتسهيل تلقي المرضى للعلاج وجعل الرعاية المستمرة أكثر إنتاجية وذات تكلفة معقولة.



وبما أن النوم يساعدنا على الاستراحة والاسترخاء وتخزين الطاقة لمواجهة يوم جديد، اتبعت الشركة، بعد إدراكها للحاجة المتنامية إلى حلول جديدة أفضل، نهجًا متطورًا ومتكاملاً لمساعدة المرضى في عيش حياة صحية أفضل والمؤسسات الصحية في تقديم أداء عالي المستوى للتمكن من مواكبة هذا العالم المتغير.



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