مهما قمنا بتوظيف خبراء وأخصائيين وموظفين ذي رؤية، لن نستطيع المضي قدمًا في مسيرتنا لبناء مستقبل أفضل للرعاية الصحية والوصول إلى نهاية الرحلة إلا بالدخول في شراكات مع مؤسسات وشخصيات ذات فكر تقدمي متواجدة في كافة أنحاء العالم وتتشارك معنا الرؤى ذاتها. وبالتعاون مع شركائنا، ننظر أبعد من حدود التكنولوجيا نحو وجهات نظر الأشخاص الموجودين في صميم حلقة الرعاية الصحية. فضلاً عن ذلك، سنعمل يدًا في يد لخلق فرص بهدف تغيير تجربة الرعاية الصحية وطريقة تقديمها.
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