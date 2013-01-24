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امتثال علاج اضطراب النوم من

إدارة امتثال علاج انقطاع النفس النومي

لتحقيق فائدة طويلة الأمد

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يتلكأ المرء أحيانًا عن القيام بما هو ضروري حتى لو كان مفيدًا لصحته إذا كان في ذلك من مشقّة كونه يبحث دائمًا عما يسهّل حياته وليس العكس. من هنا، تعتمد فوائد علاج انقطاع النفس النومي على مواظبة المريض في استخدام العلاج بكل أمانة. ومع ارتباط الامتثال مباشرة بالتعويض الآن، تتزايد الضغوط على موفري الرعاية في المنزل لبذل المزيد من الجهود بغية إثبات الامتثال، حتى في حالة معدلات تعويض التكاليف المنخفضة.

 

لم تعد الحياة بالسهولة والبساطة التي اعتدنا عليها، الأمر الذي دفع الجميع إلى العمل بشكل حثيث لتطوير منتجات وحلول لتقريب كل الجهات وتسهيل التبادل بينها. نتيجة لذلك، برزت الحاجة العميقة إلى حلول تنظّم إدارة علاج المريض وتقرّب المسافة بين المرضى وموفري الرعاية وتسهّل الوصول إلى البيانات الأساسية وتمكّن المريض من الامتثال شخصيًا إلى العلاج. ولهذا، نحن نركز على حلول الامتثال التي تتناسب ومناخ الرعاية في عصرنا الحالي.

 

يمكنك الآن استكشاف معلومات حول كيفية مساعدة الحلول التي نقدمها مرضى انقطاع النفس النومي الذين تعالجهم في إنجاح العلاج.

“مع التزايد غير المسبوق لعلامات الاستفهام والأسئلة التي ينبغي على موفري الرعاية المنزلية الإجابة عليها نتيجة التغيّر السريع في صناعة معالجة اضطرابات النوم، تتركز طاقاتنا على تزويد العملاء بالمزيد من الإجابات الجديدة المفيدة"


جون فرانك
نائب رئيس الشركة الأول والمدير العام لقسم الرعاية التنفسية والنوم بواسطة Philips Respironics

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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

دور التكنولوجيا في امتثال رعاية انقطاع النفس النومي    

ربط مرضى انقطاع التنفس اثناء النوم ببعض يعد احسن طريقة لتحقيق التوافق

"يريد أخصائيو الرعاية الصحية دائمًا الأفضل لمرضاهم… يمكن للأدوات الصحية المحمولة مثل SleepMapper أن تساعد في مسألة التقيّد بتوجيهات CPAP…

 

د. مارك س. ألويا، حاصل على درجة دكتوراه

مدير أول، قسم البحوث السريرية العالمية، Philips للرعاية الصحيةPhilips

50بالمائة من مرضى توقف التنفس اثناء النوم يستقيلوا
50% من مرضى انقطاع النفس أثناء النوم يتركون العلاج خلال العام الأول.  من هنا، تم تصميم حلول إدارة المرضى الذاتية مثل SleepMapper و التي من الممكن ان تساعد المزيد من المرضى في التقيّد بالعلاج.  
5بالمائة من مرضى توقف التنفس اثناء النوم يطلبون مستلزمات جديدة
في المتوسط، فقط ‎5% من المرضى الذين يتقيّدون بالعلاج يطلبون تجهيزات جديدة عندما يصبحون مؤهلين؛ ما يدل على أن العلاج ليس بالمستوى المتوقع والمطلوب. لذا يمكن للحلول مثل Encore Resupply التي ابتكرناها في مختبرات شركة Philips أن تساعد في إدارة استبدال التجهيزات وطلبها.
ربط مرضى انقطاع التنفس اثناء النوم ببعض يعد احسن طريقة لتحقيق التوافق
لم يعد بإمكان الأطباء أو موفري الرعاية استقصاء المريض أو الحدّ من دوره خاصة عندما يتعلق الأمر بحياته الشخصية. لذا كان لا بد من بذل الجهود للتوصل إلى حلول تجعله شريكًا في القرار، خصوصًا أنه تم إثبات أن حث المرضى دائمًا على المشاركة هي الوسيلة الأكثر فعالية لتعزيز مستوى الامتثال، وهي المشكلة الأصعب التي تواجه موفري الرعاية. تساعد الحلول مثل medSage فريق الرعاية في المحافظة على مشاركة المرضى في العلاج.

حلول الامتثال لحالات اضطرابات النوم

  • EncoreAnywhere

    EncoreAnywhere

    عالم من البيانات المرضى بين يديك

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  • نظام إدارة علاج اضطرابات النوم SleepMapper

    يشارك المرضى في رعاية حالتهم الصحية من خلال هذا التطبيق للأجهزة المحمولة وحل الويب الذي يشجع على المشاركة اليومية ويحثّ المريض على التحسّن.

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Philips في خطوة سبّاقة لإنشاء علاج فعّال لانقطاع النفس النومي

Philips في خطوة سبّاقة لإنشاء علاج فعّال لانقطاع النفس النومي

في عصرنا هذا، تغيّر مفهوم العلاج التقليدي وأصبح التفاعل المباشر مع المريض وتوفير علاج شامل مستمر يتخطى حدود المستشفى والعيادات أمرًا لا مفرّ منه. من هنا، يسمح لنا عملنا عن قرب مع العملاء ومرضاهم بتصميم حلول علاجية مبتكرة لانقطاع النفس النومي التي لا تهدف إلى تحقيق الفعالية في المجال السريري وتنظيم الرعاية فحسب، بل أيضًا إلى جذب المرضى لاستخدامها بدون توقف بهدف الاستمتاع بساعات النوم.

 

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الدليل

تعليم المرضى

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك

ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك