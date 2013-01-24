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تشخيص اضطرابات النوم

حلول تشخيصية فعّالة لاضطرابات النوم للاستخدام في أي مكان

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وفي خضّم السباق المحموم لتلبية كل احتياجات العملاء أو المرضى، أصبحت الحاجة كما الفرصة إلى إجراء تشخيصات لاضطرابات النوم على نطاق واسع من البيئات الأمر الطبيعي المتعارف عليه في عصرنا هذا.


ومثل غيرها من المؤسسات التي اضطرت إلى تغيير سياستها بغية خدمة العميل بشكل أفضل، تجد مراكز علاج اضطرابات النوم التي كانت تجري في الماضي الفحوصات داخل المختبرات حصريًا نفسها اليوم متّجهة نحو توفير المزيد من الدراسات التي تتناول النوم في المنزل. يستدعي هذا التحوّل في مقاربة مسألة النوم إلى اعتماد نهج مختلف لتشخيص اضطرابات النوم. وهنا يأتي دورنا كشركة في مساعدة عملائنا في مختبرات علاج اضطرابات النوم للتأقلم مع العالم المتغيّر والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها فحوصات النوم في المنزل (HST).

 

يمكنك الآن استكشاف معلومات متعلقة بأحدث الحلول التشخيصية لاضطرابات النوم.

مخطط المعلومات البيانية لتشخيص اضطرابات النوم
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

دراسات نمط النوم في المختبر والمنزل

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الموارد

  • مقدمة إلى جهاز Alice PDx من Philips Respironics
    مقدمة إلى جهاز Alice PDx من Philips Respironics
    نظرة عامة على جهاز Alice PDx من Philips Respironics
    نظرة عامة على جهاز Alice PDx من Philips Respironics
  • Alice PDx من Philips Respironics، نظام التشخيص
    Alice PDx من Philips Respironics، نظام التشخيص

    الدليل

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    ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

    أقر بذلك