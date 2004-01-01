مصطلحات البحث
من المهم اختيار قناع CPAP للوجه الذي يعالج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم لديك ويرفع من مستوى راحتك أثناء النوم.
تحدث إلى طبيبك عن احتياجاتك الخاصة لتحديد الخيار الأنسب لك.
يتميز قناع Amara لكامل الوجه بتصميم بسيط ليبدو أصغر حجماً وأكثر خفة ويمنحك شعوراً أقل بالإنزعاج مقارنة بأقنعة كامل الوجه التقليدية الأخرى.
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يمنحك قناع Amara View جميع مزايا قناع كامل الوجه بتصميم بسيط يوضع أسفل الأنف. وهو قناع كامل الوجه الوحيد المصمم بحيث لا يترك أي علامات حمراء له على قصبة الأنف.
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يمنحك قناع DreamWear القدرة على اختار وضعية النوم التي تريحك. صمم القناع ليساعدك على تحسين تجربة علاج مشاكل النوم.
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قناع Pico، أخف وأصغر قناع أنف تقليدي، بأقل ملامسة للوجه وإغلاق محكم وتصميم بسيط ومريح.
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يتميز قناع Wisp بتصميمه الفريد الذي وضع ليقدم أعلى مستويات الراحة وبأقل ملامسة للوجه، إذ أنه يتكون من مخدة أنف توضع على "طرف الأنف" وتثبت أسفل قصبة الأنف.
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قناع Nuance هو القناع الأول والوحيد بأقل ملامسة للوجه مع قفل محكم وراحة توفرهما مخدة الأنف المصنوعة من الجل. صمم قناع Nuance ليكون الأقل تدخلاً وليوفر راحة أكثر أثناء النوم.
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لتتمكن من النوم بالطريقة التي تحلم بها
يمنحك الراحة وحرية الحركة والقدرة على اختيار وضعية النوم. صمم ليساعدك على تحسين تجربة علاج مشاكل النوم. قناع DreamWear لا يشبه أي قناع آخر لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم
تمتع بالحرية والراحة
قناع Amara View الذي يوضع أسفل الأنف هو قناع* كامل الوجه الأول من نوعه المصمم بحيث لا يترك علامات حمراء على قصبة الأنف.
*البيانات في الملف، التسويق الداخلي مسح حول التسويق الداخلي 2013.
اختر المقاس المناسب لك
يتميز قناع Amara لكامل الوجه بتصميم بسيط ليبدو أصغر حجماً وأكثر خفة ويمنحك شعوراً بالراحة. في الواقع، إن قناع Amara أخف وأصغر حجماً من أقنعة كامل الوجه التقليدية ومصمم ليتم تثبيته بضغطة واحدة لجعله سهل الاستخدام.
Practical Innovation
تعرف على Pico، أخف وأصغر قناع أنف تقليدي* بأقل ملامسة للوجه ويمنحك الشعور بالبساطة واغلاق محكم.
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اختيار جديد لنوم أفضل
يمنحك قناع Nuance راحة وقفل محكم بسبب مخدة الأنف المصنوعة من الجل. ولكونه القناع الأول والوحيد المصمم بمخدة أنف مصنوعة من الجل فإن قناع Nuance يمنح شعوراً أكثر بالراحة والألفة.
قناع لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم صمم ليناسبك
يتميز قناع Wisp بتصميم فريد ومحكم يقدم أعلى مستويات الراحة. صممت مخدة "طرف الأنف" لتستقر أسفل قصبة الأنف للحصول على أقل تلامس مع الوجه وإغلاق محكم.
الحد الأدنى من التلامس والحد الأقصى من الراحة
نشأت فكرة قناع Wisp للأطفال نتيجة لتطور أقنعة wisp التي أثبتت جدارتها. صمم القناع من نسيج مناسب للأطفال، وانحناء معدل لوسادة الأنف وأدوات دعم الأسرة توفر تجربة إيجابية لطفلك وتمدك بالثقة.
اختر جهاز CPAP الذي يعالج مشاكلك مع انقطاع التنفس أثناء النوم بشكل أفضل
احصل على المعلومات حول العناية الصحيحة بمعدات العلاج الخاصة بك من Philips Respironics
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