إطار مصنوع من قماش بوجهين –
يمكنك اختيار قماش السوديت الناعم أو الساتين الحريري
تعرف على قناع Wisp، قناع الأنف من Philips Respironics الذي يقدم لك الراحة والأداء العالي والأناقة. يجمع قناع Wisp بين أداء قناع الأنف وأناقة مخدات قناع الأنف.
يتميز قناع Wisp بتصميم بسيط وفريد وضع ليقدم أقصى درجات الراحة. صممت مخدة "مقدمة الأنف" لتوضع أسفل قصبة الأنف للحصول على أقل ملامسة للوجه واقفال محكم رائع. تصميم قناع Wisp النحيف يزيل الحاجة إلى بطانة الجبهة ليمنحك مجالاً أفضل للرؤية.
وبوجود أحجام متعددة لمخدات الأنف المتوفرة مع القناع، يمكنك اختيار الحجم الذي يناسبك.