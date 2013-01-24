كانت جوليا بحاجة إلى أكثر من مجرد إنعاش قلبي رئوي

الإنعاش القلبي الرئوي ساعد جوليا، لكن جهاز الصدمات الكهربائية هو من أنقذ حياتها

كيف أبقى جيف جوليا على قيد الحياة حتى وصل جهاز الصدمات الكهربائية

الصدمات الكهربائية أنقذت حياة جوليا

