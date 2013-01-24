إدارة مكافحة انتشار حالات العدوى في المستشفيات

العدوى... كلمة تثير البلبلة في صفوف الجميع كونها ماكرة وخبيثة. وفقًا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يتعرض يوميًا مريضًا واحدًا من كل خمسة وعشرين مريضًا مقيمًا في مستشفى إلى حالة واحدة على الأقل من حالات انتشار العدوى في المستشفيات¹.



يعتبر انتشار حالات العدوى في المستشفيات (HAIs) مصدر قلق كبير. وقد تكون موضعية أو جهازية، وقد تشمل أي جهاز من أجهزة الجسم، وقد ترتبط بالأجهزة الطبية أو عمليات نقل الدم². ويمكن أن يساعد الحد من انتشار حالات العدوى في المستشفيات والتي قد تنتشر داخل مؤسستك في تحسين إدارة علاج فئات المرضى في وحدة الرعاية المركزة وفي تعزيز موارد الرعاية.



يمكن أن توفر حلول الرعاية الحرجة التي تقدمها شركتنا الأدوات التي تساعد فرق الرعاية في التعامل مع انتشار حالات العدوى في المستشفيات.



تعلّم المزيد حول حلول الرعاية الحرجة التي تقدمها شركتنا.