لذا قد يكون من الصعب تمكين الأطباء السريريين من الوصول الآمن إلى بيانات المرضى وصورهم خارج مؤسسة الرعاية الصحية من دون تعطيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. ولكن هناك بعض الأمور التي يمكنك القيام بها للإحالة دون تحوّل الوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى أمر مؤرق ومضيعة للمال.



تتعدد مستويات الأمان اللازمة لضمان السرية والسلامة والتوفر للأجهزة المحمولة. على سبيل المثال، تتحكم المصادقة والتحكم في وصول المستخدمين والوصول حسب الدور وتشفير البيانات التي يمكن التعرف عليها أثناء النقل؛ مما يضمن عدم إمكانية تخزين أي معلومات قابلة للتعريف على الجهاز المحمول؛ ويتوفر كل ما سبق من خلال التطبيقات المحمولة التي تقدمها شركة Philips.

