يدفع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية المؤسسات الطبية إلى نقل المرضى من المستشفى إلى المنزل بوتيرة أسرع. وتزيد الغرامات المالية، التي تُفرض عند زيادة مرات إعادة إدخال المرضى إلى المستشفى، من الحاجة إلى توفير رعاية أفضل في المنزل.



والخبر السار هنا، هو أن نقل المرضى من المستشفى إلى المنزل قد يكون له أثرًا إيجابيًا عميقًا على حالة المريض النفسية والصحية.



من هنا، تستطيع الحلول التي تقلّل الحاجة إلى التدخل الجراحي عند معالجة المرضى بالتهوية وتوفر خيارات أكثر تنوعًا أن تحسّن جودة الحياة والحالة الصحية. ولهذا، نحن نبذل قصارى جهدنا لتقديم أفكار تساعد المرضى في الحصول على فوائد سريرية أكثر مع الاستمتاع بمزيد من المرونة في المنزل.

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