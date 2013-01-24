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ما هو جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي

ما هو جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي؟

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يستطيع أي شخص المساعدة في إنقاذ حياة إنسان  

 

إذا أصيب أحد الأشخاص بانهيار مفاجئ فقد يكون مصابًا بسكتة قلبية مفاجئة (SCA). وهذا أمر خطير، فهو يعني أن قلب هذا الشخص قد توقّف عن ضخ الدم وأنه يحتاج إلى مساعدة سريعة.  

 

ويُعدّ العامل الأكثر أهمية في علاج السكتة القلبية المفاجئة هو توفير صدمة سريعة للقلب تُعرف باسم الصدمات الكهربائية. ويساعد جهاز خارجي آلي لصدمات القلب الكهربائية (AED) الأفراد العاديين على توفير الصدمات الكهربائية بشكل سريع.  

 

على الرغم من أننا نوصي كل شخص بتلقي تدريبًا على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية، إلا أن هذه الأجهزة قد صُممت خصيصًا لتوفر لك التدريب المطلوب أثناء تنفيذ العملية، حتى لو لم تتلقّ أي تدريب من قبل. يحدد الجهاز ما إذا كان المريض بحاجة للصدمة، وفي هذه الحالة، ستسمع صوتًا هادئًا واضحًا يشرح لك ما يجب فعله بدقة. ويساعد هذا الجهاز على تكييف الإرشادات بفعالية لتبقى على المسار الصحيح. تعمل المستشعرات الذكية على تقييم الحالة وتوفير تلقائيًا العلاج المناسب في الوقت المناسب، ليكون مخصصًا لأي المريض سواء أكان رجلًا أو امرأة أو طفلًا.  

فيليبس فى HIMSS 2014

تلتزم شركة Philips برفع مستوى الوعي لدى الناس حول السكتات القلبية المفاجئة وأهمية تمكين الجميع من استخدام الصدمات الكهربائية.  

 

ويُعدّ جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي (AED) جهازًا لفحص قلب المريض وتوفير صدمة كهربائية في حال توقّف القلب عن النبض بشكل طبيعي.  

تعلّم المزيد حول أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية

 

لماذا Philips هي الخيار المناسب

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قصص الإنقاذ

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عزّز فرص نجاحك مع برنامج أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية

يُعتبر امتلاك جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي خطوة إيجابية في مسيرة إنقاذ الأرواح، ولكنها ستكون خطوة أكثر فعالية في حال كانت موجودة ضمن برنامج أجهزة القلب الكهربائية الخارجية الآلية.  

 

يشمل برنامج أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية الجيّد العمل مع فرق الإسعاف المحلية واختيار الجهاز المناسب وتحديد مكان تركيب أجهزة صدمات القلب الكهربائية الخارجية الآلية بدقة والتدريب وتنفيذ أعمال الصيانة باستمرار. وبفضل خطة تطبيق جيّدة وتدريب مناسب، يصبح الأفراد جاهزين لتوفير الصدمات الكهربائية بسرعة عند الضرورة.  

 

وبمساعدة شركائنا، توفر شركة Philips الإرشاد اللازم حول إعداد برنامج جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي المناسب لك.

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ما الذي يجب عليك معرفته قبل شراء جهاز صدمات قلب كهربائية خارجي آلي

 

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من خلال تحديد سبب التواصل بك بإمكاننا توفير خدمة أفضل لك.
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
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ماذا يعني هذا?
Final CEE consent

الأسئلة المتداولة حول جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي

امتلاك جهاز صدمات القلب الكهربائية الخارجي الآلي

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ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

أقر بذلك