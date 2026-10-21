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الأكسسوارات المنزلية

الأكسسوارات المنزلية (1)

1 - 1 من 1 نتيجة
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  • Philips مفرمة من السلسلة 3000
  • Philips مفرمة من السلسلة 3000
  • Philips مفرمة من السلسلة 3000
  • Philips مفرمة من السلسلة 3000
  • Philips مفرمة من السلسلة 3000
  • Philips مفرمة من السلسلة 3000

Philips مفرمة من السلسلة 3000
مفرمة

HR1501/00
  • فرم ممتاز بفضل تقنية PowerChop
  • نتائج سريعة وممتازة بفضل المحرك بقوة 450 واط
  • تحضير الخلطات والصلصات المفضَّلة لديك في وعاء سعة 1 لتر
  • تحكُّم في نتيجة الفرم بفضل إعدادَين للسرعة
  • كل من الوعاء والشفرات آمن للغسل في غسالة الأطباق
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