ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
19B4QCB5/89
إنتاجية مستدامة
تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة
B Line
19 بوصة (48,3 سم)
1280 × 1024 (SXGA)
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse