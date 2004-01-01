إنتاجية مستدامة
تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إنتاجية مستدامة
تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات
إنتاجية مستدامة
تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إنتاجية مستدامة
تُعدّ شاشةLED من Philips المصنَّعة بنسبة 85% بمواد أعيد تدويرها والخالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR) مثاليةً للإنتاجية غير المضرة بالبيئة إكتشف كلّ المميزات
تستخدم شاشات IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا تبلغ 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا، حتى في وضع التدوير بمقدار 90 درجة! وعلى عكس شاشات TN القياسية، توفّر شاشات IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، ما يجعلها مثالية ليس فقط للصور والأفلام وتصفّح الويب، بل للتطبيقات المحترفة أيضًا التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متّسق في كل الأوقات.
يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.
SmartImage هي تقنية رائدة وحصرية من Philips تحلل المحتوى الذي يتم عرضه على شاشتك وتقدّم لك أداء شاشة محسّن. وتسمح لك هذه الواجهة السهلة الاستخدام بتحديد أوضاع متعددة مثل وضع المكتب، والصور، والأفلام، والألعاب، والتوفير، إلخ... لتتماشى مع التطبيق المستخدم. وبالاستناد إلى الخيار الذي تحدده، تعمد تقنية SmartImage إلى تحسين التباين وتشبّع الألوان وحدّة الصور ومقاطع الفيديو إلى أقصى حدّ لأداء شاشة مثالي. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك وضع التوفير بتوفير استهلاك الطاقة بشكل كبير وكل ذلك في الوقت الحقيقي وبكبسة زر واحدة!
أنت ترغب بالحصول على شاشة LCD مسطّحة مع أعلى تباين وصور مفعمة بالحياة. ومعالجة مقاطع الفيديو المتقدّمة التي تقدّمها Philips مع التعتيم الأقصى الفريد من نوعه وتقنية تعزيز الإضاءة الخلفية تنتج صوراً مفعمة بالحياة. وستزيد تقنية SmartContrast التباين مع مستوى أسود ممتاز وترجيع ألوان وتدرجات لونية داكنة دقيق. ما يقدّم صورة تنبض بالحياة بتباين عال وألوان مفعمة.
بفضل قاعدة SmartErgoBase المتطورة، يمكن خفض شاشة Philips حتى تبلغ مستوى المكتب تقريبًا لتوفير زاوية عرض مريحة. ويُعدّ الارتفاع البسيط بين الإطار الخارجي وسطح الطاولة الحل المثالي إذا كنت ترتدي النظارات الثنائية البؤرة أو النظارات الثلاثية البؤرة أو النظارات بعدسات مترقّية أثناء استخدام الكمبيوتر. بالإضافة إلى ذلك، يسمح الحل للمستخدمين المختلفين من حيث الطول باستخدام الشاشة مع إعدادات الزاوية والارتفاع المفضلة لديهم، مما يساعدهم في تجنّب التعب والتشنّج.
إن SmartErgoBase عبارة عن قاعدة شاشة توفّر تجربة مريحة وإمكانية إدارة الكبلات. وتتميز القاعدة بإمكانيات ضبط الارتفاع والدوران والإمالة وزاوية التدوير مما يمنح الشاشة طابعًا مريحًا يغنيك عن تشنجات يوم عمل طويل؛ وتساعد إمكانية إدارة الكبلات في تنظيم الكبلات لتبقى مساحة العمل مرتبة وبطابع مهني.
يأتي جهاز العرض مزوّدًا بمكبرَي صوت استريو بجودة عالية جدًا. يمكن أن يكونا ظاهرين في حالة توجيه الصوت نحو الأمام أو خفيين في حالة توجيه الصوت نحو الأسفل أو الأعلى أو الخلف، إلخ... إذ يختلف ذلك بحسب الطراز والتصميم.
SmartPower هي عبارة عن تقنية ذكاء اصطناعي، تقوم بتحليل محتوى الصورة على الشاشة بشكل ديناميكي لتوفير استهلاك الطاقة. يمكن للنظام التحكّم بقوة الإضاءة الخلفية تلقائيًا وإعدادها مسبقًا للحدّ من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50%، مما يوفّر تكاليف الطاقة إلى حد كبير
"تلتزم Philips باستخدام مواد مستدامة وغير مضرّة بالبيئة في مجموعة الشاشات التي تقدّمها. لذا، يتم استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير 100% في كل القطع البلاستيكية والقطع المعدنية الخاصة بالهيكل ومواد التغليف. ونستخدم في بعض الطرازات المحددة موادًا بلاستيكية تمت إعادة تدويرها بعد استهلاكها بنسبة تبلغ 65% أو أكثر، مما يضمن الحدّ من النفايات. ويضمن التزامنا الصارم بمعايير RoHS الحدّ أو التخلّص من المواد السامة كالرصاص أو الزئبق، إلى حد كبير. تم تصنيع هيكل الشاشات التي نقدّمها من مواد خالية من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC)/مثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR). للحصول على مزيد من التفاصيل، تفضل بزيارة Philips على http://www.asimpleswitch.com/global/ لمعرفة المزيد.
إطار شاشة Philips هذا خالٍ من الكلوريد المتعدد الفاينيل (PVC) ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة (BFR)
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الحامل
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الأبعاد
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شروط التشغيل
الاستدامة
التوافق والمعايير
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