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  • جهاز تحكّم عن بُعد صحي ومتميّز جهاز تحكّم عن بُعد صحي ومتميّز جهاز تحكّم عن بُعد صحي ومتميّز
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    تلفزيون احترافي

    22AV2226A/00

    جهاز تحكّم عن بُعد صحي ومتميّز

    جهاز تحكّم عن بُعد مع ميزة الضغط للتكلّم لاستخدام Google Assistant على تلفزيون احترافي من Philips مشغّل بواسطة Android. توفّر الأزرار المخصصة إمكانية وصول أسرع إلى المزيد من المحتويات. أما السطح البلاستيكي المضاد للميكروبات والخالي من التجاويف فيسهّل عملية التنظيف.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

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    • جهاز تحكم عن بُعد

    صحي ومضاد للبكتيريا وخالٍ من التجاويف

    مزيج من مادة مضادة للميكروبات وتصميم خالٍ من التجاويف، ليصبح جهاز التحكّم عن بُعد الصحي هذا سهل التنظيف وخاليًا من الجراثيم.

    بطارية تدوم لفترة طويلة جدًا

    حرر موظفيك من عبء المهام الإضافية، كي لا يضطروا إلى التدخل في الغرفة لتغيير البطاريات. بطاريتان قلويتنا AA لضمان فترة استهلاك طويلة جدًا، وتصل إلى 5 سنوات.

    زر Netflix لوصول فوري

    يقدّم لك الزر المخصص لتطبيق Netflix إمكانية وصول فورية، لاستخدام فعال. تنطبق الشروط والأحكام لتنشيط Netflix.

    زر YouTube لوصول سريع

    يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.

    زر إرسال لتشغيل سهل

    يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.

    دعم وظيفة الضغط للتكلم لـ Google Assistant™‎

    تحكّم بالتلفزيون بصوتك بلمسة زر. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل أغانيك المفضّلة، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها مثل تحديثات الطقس والأمور التي يمكن القيام بها، وحتى الترجمات المحكية على الفور. ما عليك سوى استخدام الزر المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد وتكلّم عبر الميكروفون المضمّن.

    ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

    حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

    الكشف عن انخفاض شحن البطارية

    عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

    حجرة بطارية قابلة للقفل

    يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

    المواصفات التقنية

    • البطارية

      نوع
      بطاريتا AA (غير مضمّنتَين)

    • الأبعاد

      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
      215 x‏ 46 x‏ 23 مم
      أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع) بالبوصات
      8,46 x‏ 1,81 x‏ 0,91  بوصة
    Badge-D2C

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