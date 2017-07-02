ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
246V5LHAB/89
استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو، وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
24 بوصة (61 سم)
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).
تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse