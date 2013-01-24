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شاشة LCD

246V5LHAB/89
  • استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة
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    شاشة LCD

    246V5LHAB/89

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو، وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    شاشة LCD

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو، وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو، وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    شاشة LCD

    استمتع بصور LED رائعة وبألوان مشرقة

    استمتع بصور LED زاهية بفضل هذه الشاشة بتصميم جذاب ولامع. فقد تم تجهيزها بميزة HDMI ومكبرات صوت استيريو، وهي تُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

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      مع مكبرات صوت استيريو

      • V Line
      • 24 بوصة (61 سم)
      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

      تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

      جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

      جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

      جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

      تقنية LED لألوان زاهية

      إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

      صوت قوي مع مكبرَي صوت RMS بقدرة 2 واط

      أصبح بإمكانك الآن الاستمتاع بتطبيقات الوسائط المتعددة والتطبيقات الاجتماعية كلها بصوت استيريو. لن يوفّر مكبرا الصوت هذان صوتًا رائعًا فحسب، بل سيساعدانك أيضًا في التخلّص من فوضى الأسلاك الخارجية وتوفير مساحة كبيرة على سطح المكتب.

      شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

      تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        TFT-LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        24 بوصة / 61 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        531,36 (أفقي) x‏ 298,89 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        250  cd/m²
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية رمادي إلى رمادي*
        SmartContrast
        10000000:1
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        دقة البكسل
        0,277 x‏ 0,277 مم
        زاوية العرض
        • 170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 75 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • HDMI
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
        • خرج سماعة الرأس

      • الراحة

        صوت مضمّن
        2,0 واط X ‏2
        راحة المستخدم
        • تلقائي/للأسفل
        • سطوع/عودة
        • القائمة/موافق
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • صوت/للأعلى
        لغات عرض OSD
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • الصينية المبسطة
        • التركية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        16,86 واط (طريقة الاختبار EnergyStar 7.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • مضمّن
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        565 x‏ 435‏ x‏ 238  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        565 x‏ 354‏ x‏ 63  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        613 x‏ 446‏ x‏ 131  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        4,65  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4,22  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        6.05  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        30000  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 7.0
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • BSMI
        • علامة CE
        • cETLus
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • GOST
        • PSB
        • SASO
        • SEMKO
        • مع شهادة TCO
        • TUV/ISO9241-307
        • WEEE

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع (الحافة الأمامية) / غير مالس (الغطاء الخلفي)

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