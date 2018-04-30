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4000 seriesشاشة بدقة HD

24PHT4003/56

تلفزيون LED رفيع

التلفزيون المناسب لكل منزل. يتميّز تلفزيون LED الرفيع من سلسلة 4000 من Philips بمحرك Digital Crystal Clear، ويتضمّن موالفًا رقميًا مدمجًا وإمكانية اتصال عبر HDMI ليمنحك بالتالي أفضل تجربة مشاهدة وأعلى مستوى من الراحة

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مع Digital Crystal Clear

تلفزيون LED رفيع

  • 60 سم (24 بوصة)

  • تلفزيون مزوّد بشاشة LED

  • DVB-T/T2

Digital Crystal Clear لدقة تودّ مشاركتها

بفضل Digital Crystal Clear من Philips، ستستمتع بصور شبيهة بالواقع من أي مصدر. سواء أكنت تشاهد برامجك المفضلة أو الأفلام أو الأخبار، أم كنت تستضيف أصدقاءك لهذه الليلة، ستستمتع بمشاهدة كل المحتويات بتباين وألوان وحدة مثالية.

يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

يحسّن Picture Performance Index كل عنصر مشاهدة

يجمع Picture Performance Index بين تقنية الشاشة من Philips ومحركات معالجة الصور المتطورة، لتحسين عناصر التلقي: الدقة والحركة والتباين واللون. بغض النظر عن المصدر، ستستمتع دائمًا بصور نقية جدًا مع تفاصيل وعمق مذهل، وتدرجات اللون الأسود الأعمق، وتدرجات اللون الأبيض الأكثر سطوعًا، وأزهى الألوان، بالإضافة إلى تدرجات شبيهة بالألوان الطبيعية في كل مرة.

إدخالا HDMI و EasyLink لاتصال مضمن

تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.

  2. (Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.